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"І це "громадянська" війна?" В Україні відреагували на прапор РФ над Донецьком

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Терористи "ДНР", які стверджують, що на сході України йде нібито громадянська війна, в четвер, 22 серпня, підняли над окупованим Донецьком прапор Росії.

На показовий інцидент відреагував у Twitter український журналіст Денис Казанський.

"У Донецьку замість прапорів "ДНР" вивісили російські триколори. Окупанти з РФ святкують день свого прапора. Так виглядає "громадянська війна", – написав він.

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Над Донецьком підняли прапор Росії

Над Донецьком підняли прапор Росії

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"Що тут дивного, вивісили прапор своїх господарів, які ними керують", "Громадяни однієї країни вбивають громадян іншої. Яка громадянська?" "Вони не вийдуть із клітки, тому що не хочуть", – підтримали Казанського в коментарях.

"І це "громадянська" війна?" В Україні відреагували на прапор РФ над Донецьком
"І це "громадянська" війна?" В Україні відреагували на прапор РФ над Донецьком
"І це "громадянська" війна?" В Україні відреагували на прапор РФ над Донецьком

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі опублікували запис затримання чоловіка, який був одягнений у футболку з гербом "Донецької народної республіки".

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ДНР Новини ДНР терористи "ДНР"
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Иван Васильевич
Иван Васильевич
Ну никого же не возмущает, что в Киеве на здании СБУ развевается флаг украинских хозяев - США.
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К Денис
К Денис
Пердаки холоскота горят))) веселуха
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филипп филипыч
филипп филипыч
а почему в плену преимущественно украинцы? ни одного россфлага в тюрьме нет. да да. именно флага нет а украинцев большинство из всех плененных. на войне флаги воюют или люди? вот то то и оно
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