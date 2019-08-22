"І це "громадянська" війна?" В Україні відреагували на прапор РФ над Донецьком

Терористи "ДНР", які стверджують, що на сході України йде нібито громадянська війна, в четвер, 22 серпня, підняли над окупованим Донецьком прапор Росії.

На показовий інцидент відреагував у Twitter український журналіст Денис Казанський.

"У Донецьку замість прапорів "ДНР" вивісили російські триколори. Окупанти з РФ святкують день свого прапора. Так виглядає "громадянська війна", – написав він.

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Над Донецьком підняли прапор Росії topcor.ru

"Що тут дивного, вивісили прапор своїх господарів, які ними керують", "Громадяни однієї країни вбивають громадян іншої. Яка громадянська?" "Вони не вийдуть із клітки, тому що не хочуть", – підтримали Казанського в коментарях.

У Донецьку замість прапорів ДНР вивісили російські триколори. Окупанти з РФ відзначають день свого прапора.



Так виглядає "громадянська війна" ... https://t.co/tkcFWuppbC - Денис Казанський (@den_kazansky) August 22, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі опублікували запис затримання чоловіка, який був одягнений у футболку з гербом "Донецької народної республіки".

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