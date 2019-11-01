"І дороги ідеальні, і зарплата $4000": Зеленському нагадали про невиконані гучні обіцянки

Президенту України Володимиру Зеленському нагадали про обіцянку до 1 листопада привести українські дороги у відповідність до європейських стандартів.

Так, відповідний уривок із виступу глави держави показали на сторінці "Типовий Київ" у Facebook.

"До 1 листопада 2019 року українські дороги повинні відповідати європейським стандартам", – публічно заявляв президент. "Уже сьогодні дороги стали ідеальними. Ура!" – зіронізували в коментарі.

Скріншот

Українці долучилися до обговорення. "Свинарчуки сидять, корупції немає, 4000$ зарплати, дороги ідеальні. Нарешті гідного президента вибрали", "Час зубожіння закінчився. Ура!", "Йому 42 і він вам не лох якийсь, Вам що реформ не вистачає", "Дочекалися. Вова, ти наша бубочка", "Ура, нас знову на*бали!" – написали в коментарях.

Зеленському нагадали обіцянки щодо доріг і зарплати 24 канал

Знайшлися й ті, хто став на захист президента, зазначивши, що він нібито обіцяв не зробити, а тільки дати доручення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 листопада під час офіційного візиту Зеленського в Тернопіль йому влаштували "коридор ганьби" під місцевою обласною державною адміністрацією.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!