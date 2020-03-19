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19 березня • оновлено в 11:49
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Хворі збрехали про закордон: у Херсоні бригаду медиків відправили на карантин

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У Херсоні бригада швидкої допомоги потрапила на 14-денний карантин через те, що виїхала на виклик до сім'ї, яка не сказала про недавню закордонну поїздку.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав директор департаменту здоров'я херсонської ОДА Віктор Короленко. За його словами, 18 березня, в швидку допомогу надійшов виклик зі скаргами на високу температуру у членів сім'ї, що живе в Херсоні.

Диспетчеру, за інформацією Короленка, не розповіли про те, що недавно сім'я виїжджала за кордон, тому швидка поїхала на виклик без засобів підвищеного захисту. У результаті бригада була поміщена в карантин на 14 діб через ризик заразитися коронавірусною інфекцією COVID-19.

У Херсоні бригаду медиків відправили на карантин

У Херсоні бригаду медиків відправили на карантин

Короленко закликав громадян відповідально ставитися до інформації, яку вони повідомляють під час виклику швидкої: "інакше нікому буде виїжджати на виклики, всі бригади швидкої перебуватимуть на карантині", – підкреслив він і нагадав про адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення режиму карантину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 18 березня в Україні зафіксували вже 16 випадків захворювання COVID-19, два з яких – летальні. Всього залишається 205 осіб з підозрою на коронавірус.

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Автор
Гліб Іванов
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна Херсон
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Штрафуйте или садите за это. Целая бригада Врачей теперь в карантине
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Да что за бред. Сейчас тысячи граждан эвакуированы из мест очагов заражения и можно заразиться по месту проживания, поэтому бригады скорых на все такие вызовы обязаны выезжать как на коронавирус. Но это же мозги надо иметь, чтобы такое предусмотреть.
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Юрьев Юрий
Юрьев Юрий
В Китае уже смертный приговор привели бы в действие!
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