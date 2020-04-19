Не давали зробити КТ: киянка з коронавірусом розповіла про перші симптоми і ігнор лікарів

Киянка Олена Ганцяк в березні захворіла на коронавірус і спочатку лікарі не хотіли підтверджувати її діагноз.

В інтерв'ю "Фактам" вона розповіла, як протікала її хвороба і як перебуваючи вдома під наглядом сімейного лікаря змогла вилікуватися за допомогою вітамінів.

За словами киянки, вона звернулася до лікаря з недугою, припустивши, що заразилася COVID-19. Лікарка відмахнулася: мовляв, звичайна ГРВІ, але все-таки призначила загальний аналіз крові, експрес-тест на коронавірус, рентген. Результати аналізів, як і рентгенівський знімок, остаточно переконали сімейного лікаря, що небезпечної інфекції немає. Спеціаліст призначила лікування, але воно не допомагало. І Олена все-таки наполягла на тому, щоб перевірити легені на КТ.

"На КТ визначили, що права легеня має вигляд "матового скла". Це вказує на те, що організм уражений коронавірусом. Там же виміряли насичення крові киснем (сатурація). Показник був 85 відсотків – на 12 менше норми", – розповіла жінка.

Сімейний лікар, побачивши знімки і показник сатурації, злякалася і відразу запропонувала викликати швидку для госпіталізації в стаціонар. Аргумент був залізним: "Пацієнти з набагато кращим КТ, ніж у вас, лікуються в лікарні!". Але Олена прийняла рішення лікуватися вдома.

"Сімейний лікар призначила антибіотики і ліки, які застосовуються при обструктивних бронхітах і запаленні легенів: імунні препарати, засоби для розрідження мокротиння і зменшення запалення. А за наполяганням чоловіка кожен день я почала приймати великі дози (по 35 і більше грамів) аскорбінової кислоти в капсулах (вітамін С), запиваючи великою кількістю води", – розповіла інфікована.

За один раз приймала брала по чотири грами цього вітаміну, але його кількість змінювалося в залежності від стану здоров'я.

"Як тільки починається кашель, дихання утруднюється, відразу п'ю дві капсули (кожна по два грами) вітаміну С. При наступному нападі – повторюю. Навіть при великих дозах (до 80 грамів) ніякої реакції шлунка і кишечника не виникло, хоча у мене, до речі, з дитинства хронічний холецистит. Коли організм вважає, що вітаміну C дуже багато, то показує це бурчанням в животі. А при надмірній кількості може виникнути і діарею. Тоді потрібно зробити паузу протягом декількох годин, щоб вивести надлишок вітаміну з організму. Важливо знати, що вітамін С дуже любить воду. Щоразу я запиваю капсули половиною або повним склянкою води (фільтрованої – кип'яченої – охоловшої). Також п'ю лужний розчин: одна чайна ложка соди на 0,5 літра теплої кип'яченої води. У спекотний день вживаю до 2,5 літра рідини", – поділилася вона.

За словами Олени, саме вітамін С став для неї чудодійними ліками в боротьбі з коронавірусом.

Однак Олена не радить кому-небудь повторювати свій досвід без консультації з лікарем. До прийому вітаміну С є протипоказання. Олена обов'язково погоджує кожен крок свого лікування з медиками, що мають досвід застосування великих доз аскорбінової кислоти.

Крім цього, Олена приймає кожен день вітамін D і вітаміни групи В – В1, В2, В6, В12. Також вживає добавку магнію. Планує доповнити лікування мікроелементами – цинком і селеном.

Зараз Олена дотримується дієти, що обмежує вуглеводи, яку їй порекомендував лікар-пульмонолог.

"Не їм картоплю, макарони, слизові каші типу вівсянки. Налягаю на овочі: тушковану капусту, овочеве рагу. У ці страви в кінці приготування додаю декілька зубчиків часнику. До речі, помітила, що притупилося сприйняття запахів, смакових відчуттів. Коли готую обід, чоловік каже: "Ммм, як пахне!", а я ледве відчуваю аромат. Намагаюся частіше їсти морську рибу, наприклад скумбрію. Це джерело корисних жирних кислот омега-3", – розповіла Олена.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв, якими препаратами в Україні лікують коронавірус. Був оприлюднений список.

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