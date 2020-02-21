Стюардеса літака, який евакуював українців із Китаю, вразила мережу

Член екіпажу спецрейсу авіакомпанії SkyUp, яким евакуювали з охопленого епідемією коронавірусу Китаю громадян України, здивувала мережу зізнанням про організацію цього процесу.

Так, за словами стюардеси Ірини Топіхи, це було складно, але все ж будь-яка місія здійсненна. Про це вона написала в своєму Instagram, додавши фото з літака.

"Чому ми? Ну хтось же повинен... Це був без перебільшення найдовший і найважчий політ у моєму житті", – зазначила дівчина.

Водночас Ірина наголосила, що не змогла б виконати цю важливу місію без підтримки всередині колективу.

"Величезна подяка моєму екіпажу! Без вас я б не впоралася! Люблю свою роботу! Люблю свою країну UA!" – підсумувала вона.

Ірина Топіха instagram.com/irina_topikha

Додамо, що в коментарях люди висловили подяку дівчині і всьому екіпажу спецрейсу за виконану роботу. А деякі попросили її докладніше написати про те, як все було.

"Молодець!", "Країна пишатися такими, як ваш екіпаж і ви!", "Дуже цікаво! Роз'ясніть ситуацію..." – зазначили підписники.

Ірина Топіха instagram.com/irina_topikha

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 20 лютого український літак, який доставив евакуйованих із китайського міста Ухань в Україну, після "пригод" в повітряному просторі нашої країни успішно приземлився в Харкові. Через туман він зробив 49 кіл над Харківською областю і після дозаправки в "Борисполі" повернувся в харківський аеропорт.

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