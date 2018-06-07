"Хтось бачив метеликів?" Синоптик повідомила про різку зміну погоди в Україні

В Україні в п'ятницю, 8 червня, очікується потепління, а в західних областях пройдуть дощі.

Такий прогноз оприлюднила у своєму Facebook синоптик Наталія Діденко.

"В Україні завтра +22+28 градусів, Захід дуже теплий, Схід - свіжіший. Дощі з грозами ймовірні у західних областях, решта території - у сонці і розкішних купчастих хмарках. У Києві 8 червня буде сухо та +27 градусів. Ймовірність дощу в столиці - у суботу", - написала вона.

За словами Діденко, нічна температура почала вирівнюватися.

"Чи хтось бачив метеликів сьогодні після минулою холодної ночі? Бо нічна температура починає вирівнюватися і вже майже не буде нижче +10 градусів", - пише вона.

При цьому синоптик зазначила, що "температурна галявина Європи - симетрична".

"На заході і на сході завтра очікується +22+28 градусів. Посередині - Балкани, через Чехію, Німеччину аж до Данії та навіть до півдня Швеції переважатиме спека, +25+33 градуси. У більшості районів Іспанії та у Португалії - прохолодно, +12+20 градусів", - додала Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними Укргідрометцентру, в Україну з 7 червня прийде нічне похолодання.