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Хто в Україні найчастіше хворіє та помирає від COVID-19: з'явилася статистика

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Суспільство
5,3 т.
Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні .

Найбільше інфікованих коронавірусом українців зафіксовано у віковій групі 50-59 років. До того ж, більшість із них жінки (58%).

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Що стосується жертв пандемії, то від небезпечної хвороби в Україні найчастіше помирають чоловіки 60-69 років (53%). Про це свідчить статистика, оприлюднена Радою національної безпеки та оборони.

Загалом картина захворюваності в Україні виглядає так:

  • 0-9 років – 3,8% хворих;

  • 10-19 років – 4,5%;

  • 20-29 років – 10,1%;

  • 30-39 років – 16,8%;

  • 40-49 років – 18%;

  • 50-59 років – 21,1%;

  • 60-60 років – 16,4%;

  • 70-79 років – 6,6%;

  • 80-89 років – 2,4%;

  • 90-100 років – 0,2%.

Ситуація з коронавірусом в Україні

Ситуація з коронавірусом в Україні РНБО

Статистика смертності розподілилася так:

  • 0-9 років – 0,0% хворих;

  • 10-19 років – 0,3%;

  • 20-29 років – 0,4%;

  • 30-39 років – 2,5%;

  • 40-49 років – 7,7%;

  • 50-59 років – 18,4%;

  • 60-60 років – 29,7%;

  • 70-79 років – 24,1%;

  • 80-89 років – 14,9%;

  • 90-100 років – 2,1%.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • станом на ранок п'ятниці, 10 липня, в Україні офіційно підтверджено 52 043 випадки коронавірусної інфекції. З них 819 виявлено за минулу добу.

  • Від COVID-19 в країні померли вже 1 345 осіб (+18 за добу), а 24 800 пацієнтів (+1 016) повністю побороли хворобу, що стало новим добовим рекордом.

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