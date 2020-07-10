Хто в Україні найчастіше хворіє та помирає від COVID-19: з'явилася статистика

Найбільше інфікованих коронавірусом українців зафіксовано у віковій групі 50-59 років. До того ж, більшість із них жінки (58%).

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Що стосується жертв пандемії, то від небезпечної хвороби в Україні найчастіше помирають чоловіки 60-69 років (53%). Про це свідчить статистика, оприлюднена Радою національної безпеки та оборони.

Загалом картина захворюваності в Україні виглядає так:

0-9 років – 3,8% хворих;

10-19 років – 4,5%;

20-29 років – 10,1%;

30-39 років – 16,8%;

40-49 років – 18%;

50-59 років – 21,1%;

60-60 років – 16,4%;

70-79 років – 6,6%;

80-89 років – 2,4%;

90-100 років – 0,2%.

Ситуація з коронавірусом в Україні РНБО

Статистика смертності розподілилася так:

0-9 років – 0,0% хворих;

10-19 років – 0,3%;

20-29 років – 0,4%;

30-39 років – 2,5%;

40-49 років – 7,7%;

50-59 років – 18,4%;

60-60 років – 29,7%;

70-79 років – 24,1%;

80-89 років – 14,9%;

90-100 років – 2,1%.

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