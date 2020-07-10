Хто в Україні найчастіше хворіє та помирає від COVID-19: з'явилася статистика
Коронавірус в Україні .
Найбільше інфікованих коронавірусом українців зафіксовано у віковій групі 50-59 років. До того ж, більшість із них жінки (58%).
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Що стосується жертв пандемії, то від небезпечної хвороби в Україні найчастіше помирають чоловіки 60-69 років (53%). Про це свідчить статистика, оприлюднена Радою національної безпеки та оборони.
Загалом картина захворюваності в Україні виглядає так:
0-9 років – 3,8% хворих;
10-19 років – 4,5%;
20-29 років – 10,1%;
30-39 років – 16,8%;
40-49 років – 18%;
50-59 років – 21,1%;
60-60 років – 16,4%;
70-79 років – 6,6%;
80-89 років – 2,4%;
90-100 років – 0,2%.
Ситуація з коронавірусом в Україні РНБО
Статистика смертності розподілилася так:
0-9 років – 0,0% хворих;
10-19 років – 0,3%;
20-29 років – 0,4%;
30-39 років – 2,5%;
40-49 років – 7,7%;
50-59 років – 18,4%;
60-60 років – 29,7%;
70-79 років – 24,1%;
80-89 років – 14,9%;
90-100 років – 2,1%.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
станом на ранок п'ятниці, 10 липня, в Україні офіційно підтверджено 52 043 випадки коронавірусної інфекції. З них 819 виявлено за минулу добу.
Від COVID-19 в країні померли вже 1 345 осіб (+18 за добу), а 24 800 пацієнтів (+1 016) повністю побороли хворобу, що стало новим добовим рекордом.