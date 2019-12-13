Хто та як в Уряді виконав Завдання Президента

Нагадаємо, що 2 вересня 2019 року Президент Володимир Зеленський закликав прем’єр-міністра України Олексія Гончарука ліквідувати масштабні корупційні схеми у деяких органах державної влади. Про це він заявив під час зустрічі з керівництвом Верховної Ради, Кабінету Міністрів України та правоохоронних органів.

"Провести повне кадрове перезавантаження найбільш корупційних для бізнесу і громадян органів державної влади – Держгеокадастр, Держгеонадра, Державна архітектурно-будівельна інспекція, Держекоінспекція, "Укртрансбезпека" і – "Укравтодор. Термін – до 1 січня 2020 року, але якщо можна, то зробити це раніше", – наголосив Зеленський.

До новорічних свят лишаються два тижні, тож проаналізуємо стан справ, як відповідні Міністри в Уряді Гончарука проявили управлінський досвід та оновили центральні органи влади які їм підпорядковані.

Держгеонадра, Держекоінспекція, "Укртрансбезпека" і навіть "Укравтодор" отримали нових сторонніх топ-менеджерів, які вже мають суттєву перевагу – вони не є вихідцями з цих корупційних систем. У випадку з Держекоінспекцією, спротив системи довелось поламати, визначив виконуючим обов’язки Голови – Єгора Фірсова, для цього останнього в листопаді 2019 призначили на посаду начальника Управління організаційної діяльності - старшого державного інспектора України з охорони навколишнього природного середовища.

А ось в двох органах влади Держгеокадастрі та Державній архітектурно-будівельній інспекції склалася неоднозначна ситуація.

Головою Держгеокадастру призначено Дениса Башлика, який обіймав посаду директора Департаменту міжнародного співробітництва та ринку земель в цьому відомстві з 2017 року, до цього працював у тому ж департаменті головним фахівцем.

А в Державній архітектурно-будівельній інспекції ще цікавіше, - виконання обов’язків Голови продовжує здійснювати директор департаменту державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду Олександр Строкач, який працює в Держархбудінспекції з 2012 року тобто обізнаний та дотичний до всіх корупційних схем ще часів президенства Януковича В.Ф.

Подивимось об’єктивно на результати двох керівників та їх відлуння в ЗМІ.

Керівників та їхніх заступників головних управлінь Держгеокадастру в областях та Києві відсторонили від виконання посадових обов'язків для проведення комплексної перевірки органу.

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру у листопаді 2019 року виявили 794 порушення у сфері використання та охорони земель. Понад 100 справ спрямовано до правоохоронних органів. Збитки становлять 12,4 млн грн.

Про таке йдеться у повідомленях про Держгеокадастр на чолі з новим керівником,

Але в Держархбудінспекції все навпаки, відбуваються мітинги та обурення активістів щодо фейкового перезавантаження органу.

Незважаючи на зміну влади, Державна архітектурно-будівельна інспекція за мовчазної згоди Міністерства розвитку громад і територій по всій країні допускає будівництва об'єктів з істотними порушеннями. Буквально в кожному регіоні країни можна відшукати приклади, які вказують на свідому бездіяльність керівників ДАБІ.

Навіть колишній народний депутат від ВО "Свобода" і активіст Ігор Мірошниченко заявив, що після призначення в. о. голови Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) Олександра Строкача корупції у відомстві стало більше.

За його словами, прикладом реалізації однієї зі схем стала ситуація з видачею дозволу на будівництво двох багатоповерхівок у Києві за адресами вул. Кудряшова, 8, та вул. Кудряшова, 10, на місці старих гуртожитків.

Екс-нардеп почав замість інспекторів ДАБІ та керівництва відвідувати сумнівні будівельні майданчики та розповідати про явні схеми в своєму відеблозі.

Місяць тому, Олександра Строкача намагались визначити переможцем конкурсу, але таке токсичне призначення набуло широкого розголосу. За словами нардепа Олександра Дубінського, новообраний голова ДАБІ Олександр Строкач є людиною, яка "має безпосереднє відношення до попереднього керівника ДАБІ Олексія Кудрявцева". При цьому, останній увімкнув антикризовий піар "на максімалках". Так, корупційний хамелеон за парканом реформаторства знову вибудовує корупційну багатоповерхову піраміду.

Зауважимо, що за Міністром розвитку громад та територій України Альоною БАБАК, на відміну від інших своїх колег, закріплений лише один орган влади – Державна архітектурна будівельна інспекція України. З яким Вона не може або не бажає справитись.

Допоки вочевидь триває боротьба "за потоки" в сфері будівництва Міністерка слухаючи історії Кудрявцева та його кума Кучера упустила момент краху системоутворюючого забудовника - корпорації УкрБуд.

Чекаємо на мітинги 35 тисяч ошуканих інвесторів. Це той ще здобуток реформування будівельної галузі.

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