Хто не потрапить на обсервацію після прильоту в Україну: в МОЗ дали пояснення

Всі країни будуть поділені на червону та зелену зони

Всі іноземці, які прибуватимуть в нашу державу, повинні мати страховий поліс, що покриває лікування COVID-19

Після відновлення міжнародного авіасполучення з 15 червня в Україні почнуть діяти спеціальні правила для прибулих з-за кордону осіб.

Згідно з ними, частина людей буде звільнена від обов'язкової ізоляції, а для частини вона буде обов'язковою. Це буде залежати від показників захворюваності в державах, звідки прибуватимуть пасажири літаків, пояснив на брифінгу очільник МОЗ Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Якщо ми говоримо про відновлення міжнародного сполучення, то обираємо формат поділу країн на червону і на зелену зони. Червона зона – це країни з розповсюдження коронавірусної хвороби, з гіршою епідеміологічною ситуацією, яка є, в тому числі, й в Україні. Ми це робимо за показником кількості активних захворювань на 100 тисяч населення. Ми встановлюємо його на рівні 40 на 100 тисяч населення. Країни, де більше, ніж це показник, вони будуть у червоній зоні. Країни, де менший, – в зеленій", – пояснив міністр.

Відновлення авіасполучення

Крім того, наголосив Степанов, будь-які іноземці, які прилітають в країну, повинні мати страховий поліс, який покриває лікування COVID-19.

Що стосується громадян, які прилітатимуть з країн червоної зони, то вони будуть повинні проходити ізоляцію або обсервацію. Ті ж, хто прилетить із зеленої зони, не повинні виконувати ці вимоги.

Голова МОЗ пообіцяв, що відомство буде публікувати перелік розподілу країн для зручності пасажирів авіатранспорту.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

гендиректор аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін попередив, що дозвіл уряду з 15 червня відновити міжнародне авіасполучення не означає, що від цього дня українці зможуть летіти будь-куди.

Завадити їм можуть як карантинні обмеження, так і відмова перевізників виконувати рейси, попри продані квитки.

А головний санытарний лікар України Віктор Ляшко розповідав, що 5 червня на засіданні міністрів із європейських країн, котрі займаються авіаперельотами і туристичним відпочинком, додатково було вирішено, що авіасполучення з третіми країнами ЄС відновить із 1 липня.

Але все це відбудеться за умови, якщо держава, з якої прилітають пасажири, відповідатиме певним епідеміологічним критеріям.

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