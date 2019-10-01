Підпишуть чи ні? Як "формула Штайнмаєра" призвела до збою в Зе-команді

Уже місяць як український інформаційний простір обговорює таку собі "формулу Штайнмаєра" – варіант виконання пунктів Мінських угод, запропонований колишнім главою німецького МЗС і чиннним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Офіційно текст документа ніде не публікувався, про його положення можна судити тільки із заяв українських і іноземних політиків, що в підсумку призвело до великих суперечок у частині його реалізації. І позиція команди президента України Володимира Зеленського з цього питання поки що має досить слабкий і непослідовний вигляд.

Сьогодні, 1 жовтня, учасники Тристоронньої контактної групи (ТКГ) знову зберуться в Мінську, де ще раз намагатимуться дійти згоди. Детальніше – в матеріалі OBOZREVATEL.

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Сьогодні Тристороння контактна група в Мінську спробує узгодити й підписати "формулу Штайнмаєра".

Раніше в команді Зеленського в уряді й ТКГ виникли розбіжності щодо її реалізації.

Українська сторона в ТКГ відмовилася підписувати документ, що був узгоджений раніше радниками лідерів "нормандської четвірки".

Глава українського МЗС Вадим Пристайко назвав це "технічним непорозумінням" і висловив надію на узгодження тексту "формули" на найближчому засіданні ТКГ.

Українська група в Мінську наполягає на першочерговому виконанні ряду пунктів із безпеки перед реалізацією умов "формули Штайнмаєра". Пристайко вказує на відсутність цих положень у тексті документа.

Володимир Зеленський наразі ніяк не відреагував на такі суперечливі дії членів своєї команди.

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Сьогодні в Мінську відбудеться чергова спроба сторін узгодити план виконання Мінських угод, запропонований ексміністром закордонних справ Німеччини Франк-Вальтером Штайнмаєром.

Річ у тім, що після засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську 18 вересня, навколо документа розгорнулися справжні баталії.

Тоді на зустрічі очікувалося обговорення й підписання сторонами даного договору, але ще до закінчення засідання російська делегація заявила, що Київ нібито відмовився підписати "формулу".

Повпред Росії в контактній групі Борис Гризлов одразу ж заявив журналістам, що "це той же документ, який був узгоджений 11 вересня політичними радниками лідерів країн "нормандської четвірки" й запропонований контактній групі для підписання". Після чого він звинуватив українську сторону в зриві ухвалення рішення про розведення сил у Петровському й Золотому, оскільки питання безпеки мають бути синхронізовані з політичними питаннями.

Крім того, повноважний представник заявив про загрозу скасування проведення саміту "нормандської четвірки", оскільки умовою зустрічі був успішний результат за згаданими напрямками.

За кілька годин до цього міністр закордонних справ України Вадим Пристайко також підтвердив, що "формула Штайнмаєра" була узгоджена на зустрічі радників лідерів "нормандської четвірки", щоправда, за його словами, відбувалося це 2 вересня.

Вадим Пристайко

"Ми домовилися про "формулу Штайнмаєра" на зустрічі радників 2 вересня, і я можу навести те, на що я дав згоду", – сказав він у середу на спільному засіданні парламентських комітетів із євроінтеграції й закордонних справ.

Зі свого боку українська сторона в ТКГ заявила, що не має "принципових заперечень стосовно суті "формули Штайнмаєра" про місцеві вибори на Донбасі", однак її реалізація можлива тільки за умови виконання наступних пунктів:

повне припинення вогню;

забезпечення ефективного моніторингу СММ ОБСЄ на всій території України;

виведення з території України збройних формувань іноземних військ і військової техніки;

розведення сил і засобів уздовж усієї лінії зіткнення;

забезпечення роботи Центральної виборчої комісії України, українських політичних партій, ЗМІ та закордонних спостерігачів;

встановлення контролю над непідконтрольною Україні ділянкою російсько-українського кордону.

Глава української делегації в ТКГ Леонід Кучма теж пояснив свою позицію щодо реалізації "формули Штайнмаєра", на якій наполягають росіяни. За його словами, в документі є певні моменти, з якими "можна погодитися, але є такі, з якими категорично ні".

"Ну які вибори, коли люди ходять зі зброєю? Вибори можна проводити тоді, коли війська пішли з України, і коли важка техніка пішла, коли українська влада з'явилася, коли можуть приїхати туди журналісти", – заявив він.

Леонід Кучма

Чому ж позиція представників України пішла в розріз із МЗС – невідомо, але через два дні Пристайко пояснив відмову ТКГ узгодити умови проведення виборів на окупованій частині Донбасу технічним непорозумінням.

"У середу в Мінську Тристороння контактна група справді виконала вказівку "нормандської четвірки" про письмове погодження тексту цієї формули. Вони справді мали це зробити, але виникло технічне непорозуміння в самій ТКГ. А ще представник України висловив певні зауваження, які, я думаю, будуть оброблені пізніше", – сказав міністр.

Він не виключив, що можливе внесення змін до тексту, який обговорюється на засіданні ТКГ. "У що він перетвориться – або залишиться без змін, або щось буде додано – це має вирішити Тристороння контактна група", – підкреслив Пристайко.

Крім того, міністр підкреслив, що Україна погодилася на "чітко виписані формулювання, які обговорювали радники". Узгодження й підписання тексту "формули Штайнмаєра" є однією з двох умов для зустрічі лідерів "нормандської четвірки".

Показово, що сам український президент, до сфери відповідальності якого належить міжнародний напрямок, висловився про цю угоду лише на самому початку. 12 вересня він заявив, що на нараді представників "нормандської четвірки", що відбулася на початку місяця, "формула Штайнмаєра" стала одним із "найскладніших питань", яке, однак, має обговорюватися й надалі, в тому числі й на рівні лідерів країн "нормандської четвірки".

Володимир Зеленський

Більше жодних публічних коментарів Зеленський не давав, хоча скандал, що стрімко розвивається, може коштувати зриву всіх подальших переговорів із врегулювання ситуації на Донбасі. Судячи з усього, глава українського МЗС узявся формувати зовнішню політику й повністю перейняв на себе кураторство з питань "формули Штайнмаєра".

А що ж в тексті?

Вперше "формула" була озвучена тодішнім міністром закордонних справ Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром у 2016 році. З'явилася вона після того, як стало ясно, що Київ і Москва не можуть домовитися про порядок виконання пунктів угоди. Українська сторона наполягала на тому, що в першу чергу на Донбасі припиняється вогонь, відводяться російські війська, встановлюється контроль над кордоном і тільки потім проводяться вибори за українським законодавством.

Франк-Вальтер Штайнмаєр

Зі свого боку Росія вважає, що спочатку на Донбасі потрібно провести вибори, а потім вже все інше.

Пропозиція Штайнмаєра полягала в наступному:

спочатку Україна приймає закон про особливий порядок проведення місцевих виборів на непідконтрольних територіях.

далі місцеві вибори.

якщо ОБСЄ підтверджує демократичність виборів, особливий статус у ОРДЛО тимчасово набуває чинності.

далі він закріплюється в Конституції, і тільки потім Україні передається контроль за кордоном.

19 вересня 2019 року, в мережу злили нібито узгоджений текст "формули Штайнмаєра", який відмовилася підписувати Україна на мирних переговорах в Мінську.

В опублікованому російським виданням "Комерсант" документі прописується імплементація скандального плану стосовно Донбасу в українське законодавство.

Згідно з ним, закон про особливий статус "набуває чинності о 20:00 за місцевим часом в день голосування на позачергових виборах у окремих районах Донецької й Луганської областей, які призначені й проведені відповідно до Конституції України й спеціальним законом України, що регулює позачергові місцеві вибори в вищезазначених районах".

Ще у формулюванні наголошується, що закон про особливий статус буде діяти на тимчасовій основі до дня опублікування місією спостерігачів БДІПЛ ОБСЄ підсумкової доповіді про вибори. Коли і якщо ОБСЄ визнає вибори відповідними всім стандартам, закон почне діяти на постійній основі.

Текст "формули Штайнмаєра" "Комерсант"

Глава українського МЗС заявляв, що "формула Штайнмаєра" була узгоджена попередньою владою та особисто Петром Порошенком і тепер передана у спадок новій владі, яка збирається виконати обіцяне. Але насправді ніхто нічого не погоджував, про що сказав сам колишній президент.

"Ніякої угоди Штайнмаєра не існує в природі. Немає угоди Штайнмаєра. Ніякої формули Штайнмаєра, нібито з кимось узгодженої, не існує", – сказав Порошенко.

Зі свого боку Пристайко заявив, що "формула" існує і її текст він тримає у себе в руках.

"Щоб уникнути різночитання цієї формули, зовнішньополітичні радники глав держав другого вересня погодили текст, який фактично і є чітко записаною формулою, і всі чотири сторони на це погодилися", – заявив міністр.

"У цій короткій формулі, яку всі дуже широко інтерпретують, йдеться про одне – в день проведення виборів Закон про особливий статус (Донбасу – ред.) буде застосований тимчасово, а в момент, коли ОБСЄ скаже, що вибори пройшли чесно, прозоро, відповідно до високих стандартів ОБСЄ, цей статус набуде постійного характеру. Ось і все, більше нічого немає, ніяких ідей", – пояснив він.

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Ніяких згадок про контроль України над тимчасово окупованою ділянкою українсько-російського кордону, амністії для бойовиків російсько-окупаційних військ у "формулі Штайнмаєра" немає, запевняє дипломат.

І тут ми знову повертаємося до розбіжностей Києва й Москви щодо політики безпеки на Донбасі перед проведенням виборів, а саме – припинення вогню, відведення військ і контролю над кордоном українською владою. Це те, про що й говорила українська делегація на останньому засіданні ТКГ.

У підсумку виходить, що у призначених Зеленським глави МЗС Вадима Пристайко і глави української делегації в ТКГ Леоніда Кучми абсолютно різні уявлення про те, на яких умовах Україна повинна погоджуватися на реалізацію скандальної "формули Штайнмаєра".

Що до цього призвело: відсутність комунікації або розуміння єдиної, чіткої позиції в команді Зеленського – невідомо. Згідно з заявою міністра закордонних справ, на найближчій зустрічі ТКГ текст документа має бути узгоджений. Але чи буде.

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