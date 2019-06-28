"Христос поліз за цигарками": Соколова висміяла сльозливу історію Путіна

Українська журналістка Яніна Соколова потролила президента Росії Володимира Путіна за історію, яку він назвав самої ганебної за останні 20 років.

В ефірі програми "Вечір з Яніною Соколовою" вона прокоментувала його відповіді на "Прямої лінії" з росіянами. (Щоб подивитися відео, доскролльте новина до кінця).

За словами журналістки, найбільше її вразив момент, коли Путін розповів про випадок, за який йому соромно, і мало не розплакався. Так, російський лідер згадав, що він загубив записку від однієї пенсіонерки і не зміг їй допомогти.

Соколова висміяла Путіна

"Геніально, Путіну останній раз було соромно на початку 2000-х років. Він що, за 20 років навіть на ногу нікому не наступив? Ісус Христос десь там на небі поліз зараз за цигарками", – зазначила Соколова.

Журналістка перерахувала всі жахливі події початку 2000-х і обурилася, що Путін назвав своїм найбільшим болем бабусю, яку міг легко розшукати, враховуючи всі можливості президента.

"За що йому було соромно: за Чечню, Беслан, Норд-Ост, Курськ? Ой, загубив записку бабусі і 20 років за це соромно і боляче згадувати?" – відреагувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова рознесла Росію за відверту брехня про катастрофу MH17 на Донбасі.

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