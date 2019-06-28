ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Суспільство

"Христос поліз за цигарками": Соколова висміяла сльозливу історію Путіна

837Читати матеріал російською

Українська журналістка Яніна Соколова потролила президента Росії Володимира Путіна за історію, яку він назвав самої ганебної за останні 20 років.

В ефірі програми "Вечір з Яніною Соколовою" вона прокоментувала його відповіді на "Прямої лінії" з росіянами. (Щоб подивитися відео, доскролльте новина до кінця).

За словами журналістки, найбільше її вразив момент, коли Путін розповів про випадок, за який йому соромно, і мало не розплакався. Так, російський лідер згадав, що він загубив записку від однієї пенсіонерки і не зміг їй допомогти.

Новини
"Думаю про наступника!" Путін розповів, як виберуть наступного президента РФ

Соколова висміяла Путіна

Соколова висміяла Путіна

"Геніально, Путіну останній раз було соромно на початку 2000-х років. Він що, за 20 років навіть на ногу нікому не наступив? Ісус Христос десь там на небі поліз зараз за цигарками", – зазначила Соколова.

Журналістка перерахувала всі жахливі події початку 2000-х і обурилася, що Путін назвав своїм найбільшим болем бабусю, яку міг легко розшукати, враховуючи всі можливості президента.

"За що йому було соромно: за Чечню, Беслан, Норд-Ост, Курськ? Ой, загубив записку бабусі і 20 років за це соромно і боляче згадувати?" – відреагувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова рознесла Росію за відверту брехня про катастрофу MH17 на Донбасі.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особи
Яніна СоколоваВолодимир Путін
Місце
Україна
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
3
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel