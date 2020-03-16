Ховали у тайниках авто: на Закарпатті запобігли вивезенню ртуті з України

Співробітники підрозділу боротьби з порушеннями митних правил та контрабандою БКОЗ СБУ в Закарпатській області запобігли спробі вивезення за межі України ртуті.

Про це повідомив Павло Верещагін у блозі для OBOZREVATEL. Так, затримання відбулося в зоні митного контролю ПП "Ужгород" Закарпатської митниці Держмитслужби.

Представники 4-го відділу обласного СБУ затримали громадянина Словаччини, який, приховувуючи від митного контролю у спеціально виготовлених тайниках, розміщених у авто, намагався вивести в країни Євросоюзу отруйну речовину, а саме понад 5 кг ртуті.

Зараз тривають слідчі дії (залучено підрозділ МНС), в процесі яких вилучається отруйна речовина.

Порушено кримінальне провадження за ч.1 ст. 14 і ч. 2 ст. 201 КК.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські митники затримали партію підроблених светрів бренду Lacoste, які під виглядом оригінальних намагалися ввезти з Туреччини.

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