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16 березня • оновлено в 11:55
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Ховали у тайниках авто: на Закарпатті запобігли вивезенню ртуті з України

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Співробітники підрозділу боротьби з порушеннями митних правил та контрабандою БКОЗ СБУ в Закарпатській області запобігли спробі вивезення за межі України ртуті.

Про це повідомив Павло Верещагін у блозі для OBOZREVATEL. Так, затримання відбулося в зоні митного контролю ПП "Ужгород" Закарпатської митниці Держмитслужби.

Представники 4-го відділу обласного СБУ затримали громадянина Словаччини, який, приховувуючи від митного контролю у спеціально виготовлених тайниках, розміщених у авто, намагався вивести в країни Євросоюзу отруйну речовину, а саме понад 5 кг ртуті.

Ховали у тайниках авто: на Закарпатті запобігли вивезенню ртуті з України

Зараз тривають слідчі дії (залучено підрозділ МНС), в процесі яких вилучається отруйна речовина.

Порушено кримінальне провадження за ч.1 ст. 14 і ч. 2 ст. 201 КК.

Ховали у тайниках авто: на Закарпатті запобігли вивезенню ртуті з України
Ховали у тайниках авто: на Закарпатті запобігли вивезенню ртуті з України
Ховали у тайниках авто: на Закарпатті запобігли вивезенню ртуті з України
Ховали у тайниках авто: на Закарпатті запобігли вивезенню ртуті з України
Ховали у тайниках авто: на Закарпатті запобігли вивезенню ртуті з України
Ховали у тайниках авто: на Закарпатті запобігли вивезенню ртуті з України

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські митники затримали партію підроблених светрів бренду Lacoste, які під виглядом оригінальних намагалися ввезти з Туреччини.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Українська митниця
Місце
Україна
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
ВПК РФ? Из Украины? Хм-хм)
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