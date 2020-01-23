Головна Новини
24 січня • оновлено в 01:58
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Холопське кодло в злиднях": мережу вразило відео ставлення Путіна до народу

Читати матеріал російською

У мережі висміяли "царське" ставлення президента РФ Володимира Путіна до своїх громадян.

У Twitter на сторінці "Розбираються. Потерпіть" опублікували відео, на якому показано спілкування глави Кремля з людьми в одному з провінційних міст.

На записі видно, що люди тягнуть руки до Путіна, вітаються і дякують. Росіяни просять навести порядок із чиновниками і просять, щоб їх президент частіше до них приїжджав.

Злидні в Росії

Злидні в Росії

Користувачі мережі неоднозначно сприйняли таке відео. У соцмережах писали що Путін подібно царю приїхав до своїх холопів.

"Холопське кодло, в злиднях, забутті, але зате у царя "міцна рука", щоб душити вас", "Охоронців більше ніж "народу". Ніби на окупованій території", "А ж там не підроблений вираз обожнювання на обличчях людей. Доторкнулися до чуда життєдайного. І дітям своїм передаватимуть свою причетність до приходу Путіна до народу", "Спасибі товаришу Путіну за щасливе колгоспне життя", "Соромно і гірко", – обурювалися в мережі.

"Холопське кодло в злиднях": мережу вразило відео ставлення Путіна до народу

Скріншот

"Холопське кодло в злиднях": мережу вразило відео ставлення Путіна до народу

Скріншот

"Холопське кодло в злиднях": мережу вразило відео ставлення Путіна до народу

Скріншот

"Холопське кодло в злиднях": мережу вразило відео ставлення Путіна до народу

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін поділився порадою про те, як потрібно молитися Богу, і потрапив під хвилю насмішок.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
соцмережі Новини Росії
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
7
4
Смішно
2
Цікаво
4
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги