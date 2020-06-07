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7 червня • оновлено в 14:36
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Холодний початок літа в Україні: метеорологиня пояснила аномалію

1.3т
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Через різке посилення циклонів на півночі Атлантики кінець травня-початок літа в Україні були досить холодними, а в Західній Європі і Скандинавії навпаки переважало аномальне тепло.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповіла українська метеорологиня Віра Балабух. За її словами, такі температурні контрасти спровокувало різке зниження температури води в Атлантичному океані, особливо в районі течії Гольфстрім (повний текст інтерв'ю читайте тут).

"Тому в Якутії було +33, в Туреччині +43, а буквально вже через дві доби ця температура знизилася майже на 25 градусів – до +10-15. В Україні в цей час було холодно, а в Західній Європі і Скандинавії – навпаки аномальне тепло. Це трапилося через циклони, які принесли з полярних широт холодне повітря, через що різко знизилася температура океану в районі течії Гольфстрім", – пояснила метеорологиня.

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За її словами, взимку в Україні переважали південно-західні потоки: повітря надходило не просто з південних районів Атлантики, але навіть з Африки. Окрім того, на початку року температура Атлантики була найвищою за весь період спостережень – вода прогрілася до двох кілометрів углиб. Ці аномалії досить яскраво проглядаються в районі Мексиканської затоки, східного узбережжя Америки та на півночі Атлантики.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку докторки наук, провідної співробітниці Інституту геофізики НАН України Світлани Бойченко, літо-2020 в Україні пройде в "погодних гойдалках". Прогнозується як спека, так і затяжні прохолодні дні з дощами.

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Автор
Катерина Іванова
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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