Холод та сніг: синоптики дали прогноз погоди до кінця 2019 року

В Україні до кінця тижня 26-29 грудня суттєво похолодає і піде сніг.

Про це повідомляє прес-служба Укргідрометцентру.

У четвер, 26 грудня буде хмарно з проясненнями. На півночі та місцями в центрі України очікується невеликий дощ, на заході – мокрий сніг.

Температура вночі та вдень 2-7 градусів тепла, в західних регіонах -1+4. Температура вночі впаде до -7.

У п'ятницю, 27 грудня також буде хмарно з проясненнями. У західних, північних, більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях очікується дощ з мокрим снігом.

Температура в західних, північних і більшості центральних областей становитиме -1+4. Вночі стовпчики термометра покажуть до -7.

Погода в Україні

Субота, 28 грудня зустріне українців невеликим снігом з дощем. Температура вночі та вдень коливатиметься від -3 до +3. У Карпатах очікується сні.

У неділю, 29 грудня прогнозується помірний сніг У західних регіонах країни буде -1-7 градусів.

У Києві до кінця тижня також очікується сніг, температура впаде нижче нуля, вночі похолодає до -6.

Погода в Україні Укргідрометцентр

Погода в Україні Укргідрометцентр

Погода в Україні Укргідрометцентр

Погода в Україні Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку 2020 року українцям слід очікувати змінну погоду – до 31 грудня в країні похолоднішає, а вже з 1 січня знову прийде потепління.

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