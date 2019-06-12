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/Суспільство

"Хочуть знищити Росію!" Герман зганьбилася спічем про Україну у НАТО

12.2тЧитати матеріал російською

Одіозна екс-радниця президента-утікача Віктора Януковича, Ганна Герман погрозливо заявила, що вступ України до НАТО виллється у велику війну з Росією на нашій території.

Крім того, вона звинуватила Захід у тому, що він нібито намагається перетворити Україну на розмінну монету у протистоянні із Кремлем. Скандальні заяви одіозна екс-політик озвучила у ефірі телеканалу NewsOne (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Україна має шанс бути державою, що процвітає, тільки тоді, коли вона не буде воювати ні з Росією, ні із Заходом. А вступивши до НАТО, Україна піддається дуже жорсткому конфлікту з Росією. І це вічна небезпека, вічний дамоклів меч, який може висіти над Україною", — озвучила Герман відверто прокремлівську риторику.

Ганна Герман

Ганна Герман

Скріншот відео

Новини
"Спаси, Господи, Росію!" Скандальна Герман "помолилася" за Москву у прямому ефірі

"Так, Україну хочуть зробити буфером, державою, яка стане механізмом для знищення Росії. Але це сьогодні — завтра можуть світові тренди змінитися, Вашингтон і Москва можуть знайти взаєморозуміння між собою. Як тоді поведеться Україна, що робить однозначні такі ставки? Тому повернення до нейтрального статусу України — це основне завдання і стратегія нинішньої опозиції", — додала скандальна екс-радниця Януковича.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Герман виступила за відновлення відносин із Росією. Вона заявила, що Києву треба шукати компроміс із Москвою. За її словами, Росія нібито усвідомила, що зробила помилку, вирішивши "загострити конфлікт".

Також скандальна екс-радниця Януковича зізналася, що міркувала про те, щоб стати автором ініціативи з перейменування України. За її словами, це мало дати суспільству можливість інакше подивитися на теорію про "братні народи".

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Теми
російська пропагандаРосійсько-український конфлікт
Особа
Анна Герман
Місце
Україна
Тег
НАТО
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
а не пошла бы ты нах шавка кремлевская
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Simonov Andrey
Simonov Andrey
Тебе Боженька ничего не хотел сказать? Младший сын Анны Герман – Роман – погиб 15 июня 2009 года в возрасте 17 лет в автокатастрофе, старший сын – Николай – скончался от инфаркта 17 сентября 2015 года в возрасте 36 лет.
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Команчо Горослав
Команчо Горослав
В одном фантастическом рассказе женщину можно было нажатием кнопки синтезировать из "табакерки" и туда же тем же нажатием дезынтегрировать на атомы. Бл... Ну, где бы найти такую кнопку для ВЕЧНОЙ Анны Герман - как осто...л ее тупой пиз...ж уже много лет
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