Хочуть дружити з РФ: ролик з молоддю в Києві розгнівав українців

У Києві блогер зняв ролик з молоддю, яка налаштована на "дружбу з Росією".

"У Києві російський блогер знайшов любителів "дружби з РФ" і поширює цей відос у мережі. У непідготовленого глядача може скластися враження, що кияни вже готові дружити з" русскім міром", - підписав ролик на своїй сторінці в Facebook Сергій Наумович. (Щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця)

Так, молодь розповіла, що все "нормально закінчиться" між країнами, і дружити потрібно з Росією і Білоруссю, тому що вони "ближче до України". Також, вони вважають, що з Заходом відрізняється віра.

Користувачі мережі припустили, що ці люди просто приїхали до Києва.

"Це такі кияни, як я балерина", "Так, ймовірно, що приїжджі", "Краще б я не дивився цю невиразну маячню", - прокоментували відео.

Блогер відповів, що краще знати, з якими людьми українцям іноді доводиться перебувати під одним дахом в супермаркеті або кінотеатрі.

Багато користовачів обурилися такій позиції на тлі агресії Росії на Донбасі, через яку гинуть українці.

"Я б їх усіх зібрав і відвіз на передову копати окопи під обстрілами. Хай дружать", "Цікаво запитати у них про дружбу з Росією після того, як вони поховають когось зі своїх близьких через війну на Донбасі", "Незрозуміло тільки, чого їм дозволяють ходить по вулицях Києва і пардон "г**ть", наші в Москві так не гуляли. Хоча дружинники їх обходили, мерзотників", - обурилися в мережі.

"Каша в голові. По Раше б проїхали з Заходу на Схід, схожість пошукати", - відзначили користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 травня президент Петро Порошенко підписав указ про відкликання представників країни з усіх статутних органів СНД.