"Хочу помочитися у Мавзолеї!" Корчинський зухвало пригрозив росіянам розгромом

Лідер партії "Братство" Дмитро Корчинський заявив, що війна з Росією не може бути закінчена доти, поки агресор не буде зруйнований повністю і не поплатиться за свої злочини в Криму і на Донбасі.

Крім того, закінчитися протистояння повинно в Москві, а не на території України. Таку думку він озвучив в інтерв'ю журналістці Яніні Соколовій для програми "Рандеву" на "5 каналі" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Дмитро Корчинський Скріншот відео

"Ми повинні воювати у них. Хочу, щоб Путін був повішений на Кримському мосту, щоб наші бідні хлопці взяли участь у розграбуванні діамантової палати московського Кремля, хочу пройтися спаленими руїнами ЦУМу, який виходить на Красну площу, хочу помочитися у Мавзолеї. Я хочу дуже багатьох речей, і вони повинні бути зроблені. Ось доти війна не повинна бути закінчена", — поділився своїми мріями Корчинський.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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