|Суспільство
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

"Хочу помочитися у Мавзолеї!" Корчинський зухвало пригрозив росіянам розгромом

Читати матеріал російською

Лідер партії "Братство" Дмитро Корчинський заявив, що війна з Росією не може бути закінчена доти, поки агресор не буде зруйнований повністю і не поплатиться за свої злочини в Криму і на Донбасі.

Крім того, закінчитися протистояння повинно в Москві, а не на території України. Таку думку він озвучив в інтерв'ю журналістці Яніні Соколовій для програми "Рандеву" на "5 каналі" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Дмитро Корчинський

Дмитро Корчинський

Скріншот відео

"Ми повинні воювати у них. Хочу, щоб Путін був повішений на Кримському мосту, щоб наші бідні хлопці взяли участь у розграбуванні діамантової палати московського Кремля, хочу пройтися спаленими руїнами ЦУМу, який виходить на Красну площу, хочу помочитися у Мавзолеї. Я хочу дуже багатьох речей, і вони повинні бути зроблені. Ось доти війна не повинна бути закінчена", — поділився своїми мріями Корчинський.

Новини
"Щоб склювали чайки": Корчинський пригрозив Путіну стратою на Керченському мосту

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Яніна СоколоваДмитро Корчинський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
10
Коментарі
5
69
Смішно
12
Цікаво
0
Сумно
5
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
вованов вован
вованов вован
Во дает вислоусая шаровара. Чего же ты решил захватывать в Москве, если даже не знаешь селюк-махновец её географию и достопримечательности, на Красную площадь выходит ГУМ, а не ЦУМ. В Москве нет бриллиантовой палаты, в Кремле есть Оружейная палата и Алмазный фонд. Помочится он хочет, иди на Олимпийский свой и мочись там в обнимку с Порошенко в одну бутылочку.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
Schuck Paula
Schuck Paula
Я залишила останню роботу і почала працювати в Інтернеті два місяці. Я виграв $ 29463 для керування веб-сторінками. Як? Я працюю в Інтернеті! Моя стара робота зробила мене нещасним. Тепер я можу сказати, що моє життя жахливо змінилося на краще !. Просто відкрийте посилання на цьому сайті тaа відвідайтеe картки тoщo нa дoмашніх нoсіях i більшe карт для більш дoкладнoї інфoрмації. ....... >>>>>>>>>> w­w­w­.­W­e­b­J­o­b­9­8­.­C­o­m
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Хохлы, вам сами не смешно, читая это?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1

Блоги / думки