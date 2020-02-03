"Хочете купити їхню любов?" Рева жорстко висловився про жителів ОРДЛО

Для влади України спроби "купити любов" жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей є "тупиковим шляхом".

Таку думку висловив в ефірі ObozTV колишній міністр соціальної політики України Андрій Рева, коментуючи численні дискусії про необхідність "повернути не тільки території, але і жителів Донбасу".

"Ви хочете купити їхню любов? Це абсолютно тупиковий шлях. Переконаний, що більшість тих, хто проживають на цій території, керуються тим принципом, який сформулював Володимир Олександрович Зеленський – "а какая разніца?" – заявив ексглава Мінсоцполітики.

На його думку, жителі окупованих територій після зміни влади "тут же стануть українцями".

"Зараз там окупаційна влада, вони підкоряються окупаційній. Крім найбільш "упоротих" сепаратистів, які воюють проти України, та й то серед них багато таких, які це просто роблять за гроші, і які втечуть, коли Україна туди повернеться, основна маса населення точно так само переформатується, як вона переформатувалася під окупантами", – впевнений Рева.

meduza.io

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній міністр соціальної політики Андрій Рева заявив про неможливість виплати пенсій на окупованих територіях Донбасу.

Також Рева попередив про загрозу вічного конфлікту на Донбасі.

У свою чергу, радник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Сивохо виступив за відновлення виплати українських пенсій жителям ОРДЛО.

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