Хлопці вмирали, а власниця авто влаштувала розбірки: подробиці смертельної аварії на Хмельниччині

Страшна аварія на Хмельниччині забрала життя двох підлітків-друзів 15-річного Артема Шимкова і 14-річного Андрія Ковальчука. У старенький ВАЗ на великій швидкості в'їхала "Хонда", в якій сиділа компанія п'яних місцевих мажорів. Винуватці одразу розбіглися, а власниця іномарки влаштувала скандал через розбиту машину.

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З'ясовувала, хто розбив авто

Маленьке районне містечко Волочиськ на Хмельниччині буквально гуде від обурення. Тут у п'ятницю ввечері, 23 жовтня, прямо в центрі міста Honda CR-V на величезній швидкості вилетіла на зустрічну смугу і лоб у лоб зіткнулася зі старенькою "копійкою". Удар був такої сили, що постраждалих довелося витягати з машини за допомогою гідравлічних ножиць.

У результаті в ВАЗі загинув один із пасажирів – 15-річний Артем, студент 1 курсу ліцею. Другого, 14-річного Андрія, родичі відвезли в лікарню, але о 5 годині ранку хлопчик теж помер. 24-річний водій "копійки" був у свідомості, зараз його госпіталізовано.

А ось у позашляховику "Хонда" перебувала компанія напідпитку. За словами рідних загиблих хлопців, усі вони – діти місцевих підприємців. Серед них була й жінка – власниця автомобіля.

"Вони всі розбіглися, поліції довелося ловити. Ця жінка кричала, мовляв, мені все одно, що тут сталося, хто розбив мою машину? Їй було все одно, що там загиблий хлопець, а другий на межі життя і смерті, головне – її автомобіль", – розповідає тітка загиблого Артема Шимкова Оксана.

Жінка також каже, що швидка на аварію приїхала тільки через 40 хвилин. Тому рідні самі на машинах везли своїх дітей до лікарні. Швидка забрала тільки потерпілого водія, який був у свідомості.

Очевидці винуватцем аварії вважають іншу людину

У неділю, 25 жовтня, хлопців поховали. Тепер вони лежать поруч, а дві сім'ї об'єднало горе. Рідні також обурюються, що з моменту ДТП пройшло вже кілька днів, але досі ніхто зі слідчих не виходив на зв'язок.

"Наступного дня ми простояли біля моргу, але ніхто з правоохоронців до нас не підходив, не цікавився, нічого не розповідав. Ми побоюємося, що ця справу вже заминають, на свідків тиснуть. Тому що в позашляховику були непрості люди за нашими місцевими мірками. Це діти підприємців, самі бізнесмени. За словами очевидців, за кермом перебував молодик напідпитку. А на огляд привезли вже більш дорослого чоловіка, і він виявився тверезий! Боюся, що цю справу зараз швидко замнуть, і в ліпшому разі винний отримає умовне", – переживає Оксана.

У соцмережі, де обговорюють загибель хлопців, деякі місцеві жителі називають винуватцем ДТП зовсім іншу людину, власника одного з місцевих магазинів, який теж був у машині напідпитку. Інші вважають, що насправді нібито прикривають власницю автомобіля.

У поліції Хмельницької області кажуть, що водієм виявився 40-річний місцевий житель, який зараз перебуває під вартою.

"У нього взяли аналізи на алкоголь, але результатів ще немає. Він перебуває під вартою, йому обирається запобіжний захід", – уточнили в поліції Хмельницької області. Провадження відкрито за ч. 3 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспортного засобу). За цією статтею винному загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

А ось чому слідчі не поспішають розслідувати ДТП й розмовляти з рідними, у поліції пояснюють виборами. Мовляв, усі поліцейські зараз охороняють бюлетені й зайняті.

"Вирвали й забрали мою душу"

Про загиблих хлопців у містечку кажуть тільки хороше. Артем вчився в ліцеї, займався штангою, брав участь у різних змаганнях, їздив по всій Україні. За словами його родички Інни Грицюк, у Артема було багато медалей, він мріяв стати майстром спорту. Андрій навчався у школі в 9 класі.

"Хлопці брали участь у конкурсах, концертах. Ні в яких поганих компаніях або бійках ніколи не були. Того вечора вони їхали до сестри Артема", – каже родичка.

Педагоги Курилівської школи, де навчалися хлопці, на своїй сторінці в соцмережі написали: "Новина про смерть здається божевільною помилкою! Неможливо в це повірити! Словами неможливо передати весь біль і печаль. Як страшний сон! В одну мить перестали битися серця двох чудових хлопців, яким тільки жити, любити й будувати майбутнє. Андрій і Артем, ви назавжди залишитеся в серцях рідних, будете жити серед нас, поки жива пам'ять про вас".

Сестра Андрія, Світлана Ковальчук, яка в момент аварії була за кордоном, написала на своїй сторінці: "Мій маленький хлопчик, моя опора, моя надія, моє життя. Не можу повірити, що приїду додому побачити свого ангела востаннє. Яке горе прийшло в наш будинок. Ця сволота забрала в мене не просто брата – вона вирвала і забрала мою душу. Мій ангел, мій світ. Я не можу повірити, що тебе вже немає", – написала дівчина.