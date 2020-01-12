Хлопець відкусив дівчині ніс через ревнощі: моторошні фото

У Канаді ревнивий бойфренд відкусив своїй дівчині ніс після того, як вона заявила про бажання розірвати з ним стосунки.

Тепер 24-річна Елісон Данилко змушена готуватися до пластичної операції. Про інцидент повідомляє Metro.

Зазначається, що закохані посварилися під час святкування Нового року в одному з нічних клубів Торонто. Після повернення додому конфлікт між ними тільки посилився. 30-річний Нік Греюаль ображав дівчину, а коли та сказала, що йде від нього, загнав її до кутка в туалеті й раптово відкусив кінчик носа.

У Канаді хлопець відкусив дівчині ніс metro.co.uk

Стікаючій кров'ю дівчині вдалося втекти і звернутися за допомогою до сусідів, які викликали поліцію.

"Я навіть не одразу зрозуміла, що у мене немає носа – поки через дві години не подивилася в дзеркало. Була шокована", – зізналася канадка.

Водночас невідомо, що хлопець зробив із відкушеною частиною її обличчя – чи то з'їв, чи то спустив в унітаз, адже поліцейські собаки нічого подібного не знайшли.

Наразі потерпіла збирає 10 тисяч доларів на операцію. Хірурги зможуть замінити дівчині кінчик носа частиною її вуха.

Тепер канадка збирає гроші на пластичну операцію metro.co.uk

Елісон додала, що Нік і раніше проявляв насильство щодо неї. А в серпні 2019 року суд навіть заборонив йому наближатися до дівчини. Пізніше вона повернулася до нього, проте тепер стверджує, що між ними все скінчено.

"Він намагався зруйнувати мою красу, але я не дозволю йому зруйнувати мою силу волі... Сподіваюся, своїм прикладом зможу допомогти іншим дівчатам, щоб вони теж не мовчали і наважувалися піти від чоловіків, які дозволяють собі домашнє насильство", – заявила Данилко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Херсоні хлопець побив свою колишню 17-річну дівчину, після чого вона потрапила до реанімації.

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