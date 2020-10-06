Хлопчик виглядав із вікна, а мати кричала: подробиці спалення дитини в Києві

У Києві, в мікрорайоні Виноградар, стався страшний злочин. Після сварки з колишньою дружиною батько вбив і підпалив 6-річного сина. Водночас рятувальники і поліція намагалися потрапити в квартиру, однак не встигли.

Останнім часом батьки в суді намагалися з'ясувати, з ким проживатиме дитина. Детальніше про це читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

"Наркоман, одразу видно"

Багатоповерхівка на проспекті Правди, 31-А, де 5 жовтня ввечері сталася трагедія, величезних розмірів. Тільки в першому під'їзді, в якому на 7-му поверсі горіла квартира, налічується понад 100 квартир. І далеко не всі знають цю сім'ю.

"Цього вбивцю я бачив кілька разів. Він весь час під дурня косив. Наркоман, одразу видно. Але ні з дитиною, ні з дружиною його не бачив", – каже мешканець будинку в спортивному костюмі.

Сусіди розповідають, що скандали там помічали постійно. "Дуже часто звідти було чути крики. Чоловік і дружина сварилися. Вони вже начебто розлучені, але батько брав сина і щоразу, коли мама приходила по нього, він влаштовував концерти. Цього разу з вікна летів посуд, дитячі іграшки. А потім запахло горілим. Я спочатку навіть не зрозуміла, звідки, думала, що у когось із сусідів щось на плиті пригоріло або сусід робить ремонт і у нього там щось загорілося. І вже пізніше побачила пожежну машину", – зазначає сусідка-пенсіонерка.

Спочатку зарізав, а потім підпалив

Як з'ясував OBOZREVATEL, батьки Олександр та Вікторія К. розлучилися в лютому 2018 року. Батько аліменти не платив, а останнім часом вони в суді намагалися з'ясувати, з ким житиме їхній маленький син Данило.

Сам Олександр родом із західної України, в Києві живе і працює давно. Щоправда, 3-кімнатна квартира, де сталася трагедія, йому не належить.

У цей день, за словами сусідів, 35-річний батько забрав сина з англійської. Привів у квартиру. По нього прийшла мати, однак повертати дитину чоловік не збирався. Між ними виник скандал, і він виштовхав жінку в коридор.

"Спочатку хлопчик іще визирав у вікно, але стрибнути з 7 поверху було неможливо. Збожеволіла мати бігала навколо будинку і кричала "Даниле! Даниле! "Під вікном валялися іграшки, туди ж летів посуд. Матір всю трясло від жаху. Та й мені страшно було все це бачити. Але цей гад здаватися не збирався. Його пожежні вмовляли відкрити двері, все марно. І він підпалив диван, на якому лежала дитина. Коли поліція цього батька вивела, він був такий здоровий, п'ять осіб з ним ледве справлялися. Він точно наркоман, погляд у нього такий поганий. А сусідка розповідала, що він часто пив, вигляд у нього був дивний", – зазначила OBOZREVATEL жінка з під'їзду, де сталася трагедія.

Як пояснили в Київській прокуратурі, батько перш ніж підпалити диван із сином убив його ножем. Ну а вже потім підпалив, намагаючись приховати сліди свого злочину.

Сусідів евакуювали

Інші сусіди кажуть, що після вбивства батько теж поводився досить дивно, ніби був під дією якихось речовин.

"Він весь час повторював, що нарешті все це зробив. Неначе планував убити сина. Мати була сама не своя від горя, її відвели в швидку, вона там до другої ночі просиділа. Ми довго стояли на вулиці, тому що цей чоловік ще й щось там на кухні залишив, типу вибухівки, та кричав, що ви мене запам'ятаєте. І нас тоді всіх попросили покинути квартири. Страшно було, я не дозволяла онукові заходити в під'їзд", – ділиться страшними спогадами одна з мешканок будинку.

Зараз поліція відкрила провадження за ч. 2, ст. 115, винному загрожує довічне ув'язнення. У скоєному він зізнався, сказав, що перш ніж підпалити ліжко завдав ножових ударів дитині.