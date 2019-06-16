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Хліб і морозиво: вчені назвали небезпечні для життя продукти

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Кондитерські та хлібобулочні вироби, морозиво, різні снеки, напівфабрикати і відновлені м'ясні продукти підвищують ризик смерті.

Про це повідомляє АиФ з посиланням на дослідження французьких учених. Зазначені продукти складаються з декількох інгредієнтів і проходять безліч стадій промислової обробки. Вони містять багато цукру, солі, жирів і масел, а також ароматизатори, барвники, підсолоджувачі і емульгатори.

C 2009-го по 2017 рік вчені стежили за раціоном більш 44,5 тисячі пацієнтів старше 45 років. Враховувалися вага, зріст, ступінь фізичної активності, спосіб життя, рівень освіти та інші соціодемографічні характеристики учасників.

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Названі продукти, що викликають рак

Згідно з результатами дослідження, близько 30 відсотків денного раціону добровольців становила їжа з високим ступенем переробки. З'ясувалося, що збільшення споживання ультраоброблених продуктів всього на десять відсотків підвищує ризик передчасної смерті відразу на 14 відсотків.

Морозиво

Морозиво

Відзначається, що зазначені продукти найчастіше споживали люди з низьким рівнем доходу, освіти, фізичної активності та високим індексом маси тіла. Вчені підкреслюють, що дана тема потребує більш детальної розробки.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Експерт підрахувала у скільки українцю влітку 2019 року обійдеться продуктовий набір з п'яти традиційних страв: борщ, бутерброд з салом, овочевий салат, вареники з грибами і картоплею, компот.

  • Названо найнебезпечніше морозиво в Україні. Регулярне його вживання може викликати серйозні проблеми зі здоров'ям.

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