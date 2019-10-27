Хелловін-2019: маг сказав, як покращити пам'ять і креативність

Маг ведичної традиції Ігор Мехеда розповів про обряд на Хелловін, за допомогою якого можна привернути в життя "сприятливі ситуації".

"В ніч з 31 жовтня на 1 листопада можна опустити в річку дари для предків", – повідомив він в блозі OBOZREVATEL.

Він пояснив, що в якості дарів необхідно вибирати овочі та фрукти жовто-помаранчевих кольорів: гарбузи, апельсини, мандарини, яблука тощо.

Крім того, увечері 31 жовтня Ігор Мехеда порекомендував "приготувати і ритуально з'їсти страви з гарбуза, тобто звертаючись до богів з проханням про дар передбачення, про встановлення гармонії в родині і з силами природи, а також про збільшення грошового потоку".

Він також порадив в ніч Хелловіна "загадувати бажання, дивлячись на полум'я помаранчевих свічок".

Ігор Мехеда також розповів про "обряд мостів" для підвищення креативності

За його словами, на Хелловін можна позбутися страхів – якщо в цю ніч думати про них, вони "зникнуть назавжди".

Ігор Мехеда також розповів про "обряд мостів" для підвищення креативності, зміцнення пам'яті та поліпшення здатності до комунікації. Для цього необхідно уявити три острови, "що символізують дух, душу і тіло, або свідомість, підсвідоме і несвідоме", і подумки побудувати між ними мости.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL надав моторошні привітання з Хелловіном, а також запропонував ідеї прикраси будинку до Хелловіну.

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