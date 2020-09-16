Хасидів на кордоні фактично обманули, – Геращенко

Паломників-хасидів, які прагнуть потрапити на територію України через українсько-білоруський кордон, фактично обдурили.
Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко в ефірі телеканалу "Україна 24". Невідомі поширювали неправдиві відомості про те, що таким способом можна потрапити на українську територію.
Геращенко зазначив, що в'їзд для іноземців, в тому числі громадян Ізраїлю, в Україні обмежили через пандемією коронавірусу.
"Ті люди, які виманили обманним шляхом в Білорусь представників релігійної течії хасидів і пообіцяли їм, що їх можуть пропустити в Україну, ці люди вчинили, на мій погляд, правопорушення щодо тих людей. Вони були фактично ошукані, і їх заманили в Білорусь", – сказав заступник міністра.
За його словами, хасидам на кордоні роз'яснюють, що їм необхідно повернутися туди, звідки вони приїхали – в Ізраїль або інші країни.
"У нас немає підстав пропускати цих громадян в Україну. Діє законодавство, яке забороняє такі дії", – пояснив Геращенко.
У відеозверненні, оприлюдненому пресслужбою МВС Геращенко повідомив про рішення Кабінету Міністрів України про закриття пункту пропуску "Нові Яриловичі" на кордоні з Білоруссю.
"Ми поважаємо закони Ізраїлю та інших країн і просимо поважати Закон України", – підкреслив заступник міністра.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Україна ввела низку обмежень в Умані на час святкування єврейського Нового року.
На український кордон з Білоруссю тим часом прибули близько 1,5 тисячі хасидів. З ними особисто зустрівся очільник ДПСУ Сергій Дейнеко і закликав поважати закони і правила України.
Через спроби іноземних громадян проникнути на територію України на кордон з Білоруссю стягнули резерви Державної прикордонної служби, а також підрозділи Нацполіції, НГУ і Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Крім того, Україна була змушена обмежити рух на пункті пропуску "Нові Яриловичі", де хасиди зайняли проїжджу частину.
Також для забезпечення порядку прикордонники перекрили дорогу військовою технікою.
Олександр Лукашенко, який обіймав пост президента Білорусі п'ять термінів поспіль, а також МЗС Ізраїлю виступили за пропуск Україною паломників-хасидів.