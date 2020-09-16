Хасидів на кордоні фактично обманули, – Геращенко

Паломників-хасидів, які прагнуть потрапити на територію України через українсько-білоруський кордон, фактично обдурили.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко в ефірі телеканалу "Україна 24". Невідомі поширювали неправдиві відомості про те, що таким способом можна потрапити на українську територію.

Геращенко зазначив, що в'їзд для іноземців, в тому числі громадян Ізраїлю, в Україні обмежили через пандемією коронавірусу.

"Ті люди, які виманили обманним шляхом в Білорусь представників релігійної течії хасидів і пообіцяли їм, що їх можуть пропустити в Україну, ці люди вчинили, на мій погляд, правопорушення щодо тих людей. Вони були фактично ошукані, і їх заманили в Білорусь", – сказав заступник міністра.

За його словами, хасидам на кордоні роз'яснюють, що їм необхідно повернутися туди, звідки вони приїхали – в Ізраїль або інші країни.

"У нас немає підстав пропускати цих громадян в Україну. Діє законодавство, яке забороняє такі дії", – пояснив Геращенко.

У відеозверненні, оприлюдненому пресслужбою МВС Геращенко повідомив про рішення Кабінету Міністрів України про закриття пункту пропуску "Нові Яриловичі" на кордоні з Білоруссю.

"Ми поважаємо закони Ізраїлю та інших країн і просимо поважати Закон України", – підкреслив заступник міністра.

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