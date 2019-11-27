Нардепів засікли за курінням у Раді: фотофакт

Депутати Верховної Ради дев'ятого скликання, на відміну від попередніх, не влаштовують курилок просто посеред коридорів парламенту.

Нині вони "ховаються" до вбиралень. Відповідним знімком зі стін ВРУ поділився на своїй сторінці у Facebook фотограф Ян Доброносов.

"Цікаво, що у позаминулому скликанні депутати палили в кулуарах на другому поверсі", – прокоментував він.

Депутати влаштували курилку в Раді Facebook/Ян Доброносов

Його підписники у соцмережі, які не впізнали людей на знімку, запитали у фотографа: хто вони й де саме влаштували курилку.

"А де зараз курять? І хто ці люди на фото?", "Ці люди депутати", "А помічники де курять?", "На вулиці?", "Там холодно скоро буде", – запитували вони.

Пізніше у коментарі Доброносов зауважив, що на фото: депутат із фракції "Опозиційна платформа – за життя" Олександр Фельдман і його колега з Ради минулого скликання Анатолій Гіршфельд. Нині ж, додав він, народні обранці курять у чоловічій вбиральні на третьому поверсі приміщення парламенту.

"Саша Фельдман і Толік Гіршфельд – харківські бандюгани", "Були часи…", "Я ще застав курців. Пам'ятаю, йшли просто коридором, і сигаретка диміла в кулаку", – прокоментували інші.

Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат від фракції "Опозиційна платформа – За життя" Ілля Кива, який відзначився кількома витівками у Верховній Раді, опублікував дивне фото з кумом президента Росії Володимира Путіна Віктором Медведчуком.

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