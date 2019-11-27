Головна Новини
29 листопада • оновлено в 12:09
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Нардепів засікли за курінням у Раді: фотофакт

4.2т
Читати матеріал російською

Депутати Верховної Ради дев'ятого скликання, на відміну від попередніх, не влаштовують курилок просто посеред коридорів парламенту.

Нині вони "ховаються" до вбиралень. Відповідним знімком зі стін ВРУ поділився на своїй сторінці у Facebook фотограф Ян Доброносов.

"Цікаво, що у позаминулому скликанні депутати палили в кулуарах на другому поверсі", – прокоментував він.

Новини
"Коньяк? Аналізи?" Льовочкіна засікли за "палкою" роботою у Раді
Депутати влаштували курилку в Раді

Депутати влаштували курилку в Раді

Facebook/Ян Доброносов

Його підписники у соцмережі, які не впізнали людей на знімку, запитали у фотографа: хто вони й де саме влаштували курилку.

"А де зараз курять? І хто ці люди на фото?", "Ці люди депутати", "А помічники де курять?", "На вулиці?", "Там холодно скоро буде", – запитували вони.

Пізніше у коментарі Доброносов зауважив, що на фото: депутат із фракції "Опозиційна платформа – за життя" Олександр Фельдман і його колега з Ради минулого скликання Анатолій Гіршфельд. Нині ж, додав він, народні обранці курять у чоловічій вбиральні на третьому поверсі приміщення парламенту.

"Саша Фельдман і Толік Гіршфельд – харківські бандюгани", "Були часи…", "Я ще застав курців. Пам'ятаю, йшли просто коридором, і сигаретка диміла в кулаку", – прокоментували інші.

Нардепів засікли за курінням у Раді: фотофакт

Скріншот

Нардепів засікли за курінням у Раді: фотофакт

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат від фракції "Опозиційна платформа – За життя" Ілля Кива, який відзначився кількома витівками у Верховній Раді, опублікував дивне фото з кумом президента Росії Володимира Путіна Віктором Медведчуком.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Скандали з депутатами Верховної Ради" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марта Рок
Тема
Скандали з депутатами Верховної Ради
Особа
Олександр Фельдман
Місце
Україна
Теги
депутат фотографии Верховна Рада України "Опозиційна платформа - За життя"
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
23
1
Смішно
0
Цікаво
4
Сумно
10
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Можно западом возмущаться иногда до хрипоты, но что они требуют свободу для СМИ - это наверно очень правильно, т к всё-таки заставляет власть хоть как-то держать себя в рамках приличия, обнародуя различные нарушения.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги