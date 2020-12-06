Харківська ОДА вперше за роки війни не привітала українських воїнів зі святом

Таша Адамович
Таша Адамович
Суспільство
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ХОДА не привітала українських військових зі святом

Харківська обласна державна адміністрація (ХОДА) не привітала українських військових з Днем Збройних сил України, що відзначається 6 грудня.

Це сталося вперше за роки війни на Сході України, пише "Вечірній Харків". Також на сайті ХОДА проігнорували привітання президента країни, чиї звернення та офіційні заяви раніше завжди публікували.

Подібний випадок є кричущим порушенням протоколу, уточнили журналісти. Керівництво всіх облдержадмінстрацій України разом з президентом через офіційні сайти звернулося до українських військових зі словами привітань попри вихідний день. Не зробила цього лише Харківська область.

З урахуванням того, що область межує й з країною-агресором – Росією, й з зоною операції Об’єднаних сил, ситуація негайно викликала негативну реакцію серед військових і в Офісі президента.

На сайті Харківської ОДА немає поздоровлення з Днем української армії
На сайті Харківської ОДА немає вітання з Днем української армії
На сайті Харківської ОДА немає вітання з Днем української армії

У неділю, 6 грудня, волонтери запустили в бік окупованої Горлівки Донецької області величезний прапор України.

Спочатку планувалося зробити запуск в бік Донецька, але через поломку машини вирішили зупинитися на Горлівці. Разом з прапором до повітряних кульок прикріпили 10 тисяч листівок з вітанням до Дня Збройних сил України.