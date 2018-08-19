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"Хамство й саботаж!" "Укрзалізниця" потрапила в новий скандал із пасажирами

14.3тЧитати новину російською

Пасажири з Івано-Франківська були змушені ночувати в палатці на вокзалі у Львові через скандал з "Укрзалізницею".

Поїзд запізнився на 2 години, через що люди не встигли на наступний. При цьому "Укрзалізниця" відмовилася змінювати квитки, хоча пасажири затрималися не зі своєї вини, пише в Facebook депутат Львівської міської ради та голова ГО "Варта 1" Ігор Зінкевич.

На наметі українці повісили таблички "Ганьба Укрзалізниці" і "Хочемо додому".

Ситуація викликала бурхливу реакцію в соцмережі. Люди стали ділитися своїми історіями.

"Неодноразово стикаюся з ситуацією: Львів-Київ-Львів, за два дні до відправлення, квитків тупо немає в продажу, є тільки "люкси" по 1200 грн. А в день відправлення, квитків бери - не хочу! Збіг? Тут або самі залізничники баріжать - "пробивають" квитки за відповідну винагороду, або залізниця тісно співпрацює з баригами-онлайн ", - розповів користувач Андрій Завадський.

Також компанію звинуватили в "саботажі" і "хамському ставленні" до пасажирів.

facebook.com/igor.zinkevych

Новини
Компенсації не буде: в "Укрзалізниці" виправдалися за погані умови в поїздах

Раніше OBOZREVATEL розповідав про обурення українців, які зазначили, що умови пасажирських перевезень "Укрзалізниці", зокрема, розклад руху поїздів робиться без урахування комфорту пасажирів і з відсутністю логістичних розрахунків. Так, в поїзді "Київ - Бердянськ - Київ" не було кондиціонерів в літню спеку. Крім того, за 45 днів з продажу зникли квитки на цей напрямок.

Місце
УкраїнаЛьвів
Об'єкт
Укрзалізниця
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну а вы как хотели? Это Европа!!! Не то что Мордор!!!
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