Хай живе СРСР? У Криму статую богині замінили величезним Леніним

В окупованій Ялті в Нікітському ботанічному саду 26 липня демонтували пам'ятник богині Флори на центральній площі саду. На її місце встановили бюст Леніна, який стояв на постаменті до 2012 року

Як повідомляє видання Крим.Реалії, робітники болгаркою пиляли постамент, щоб демонтувати скульптуру Флори.

"Молотов стояла на цьому п'єдесталі з 1937 року. У 1957 році, була дана команда" Молотова прибрати і викинути в море". На його місце поставили Леніна, але вчена рада не стала викидати Молотова в море, а винесла в яр на березі і там таємно прикопали, де ми його пізніше і виявили. Навіть зараз видно, що нам не вдалося його повністю відмити", – розповів заступник директора Нікітського ботанічного саду Андрій Паштетський.

За словами директора Нікітського саду Юрія Плугатаря, для статуї богині Флори вже підготовлено місце на клумбі, яка височить над головними куртинами саду, де проходять паради хризантем і тюльпанів.

Бюст Леніна

Демонтована Флора

"Ми знаходимося в правовому полі, і якщо суд вирішив, ми повернули Леніна на місце. При всій повазі до вождя пролетаріату, все-таки доречніше, щоб в саду була Флора", – зазначив Юрій Плугатар.

З 1957 до 2012 року на головній площі ботсаду стояв бюст Леніна, а скульптуру Флори подарували на 200-річний ювілей саду в 2012 році. Адміністрація прийняла рішення встановити її на головній площі замість Леніна. При цьому вчена рада тоді забула викреслити з реєстру пам'яток культурної спадщини бюст Леніна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії хочуть провести референдум з питання поховання тіла Володимира Леніна.

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