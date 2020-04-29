У четвер, 30 квітня, в Україні буде тепла погода, проте більшу частину країни накриють грози.

Про це свідчить прогноз, який з'явився на сайті Укргідрометцентру.

Сухо буде тільки в центрі і на сході країни.

Максимальна температура очікується на Луганщині – там буде +23.

На заході країни похолодає до +17.

Вітер по всій території країни буде південно-західний 5-10 м/с.

Грози посиляться: з'явився свіжий прогноз щодо України zak-kor.net

На заході України похолодає– стовпчики термометрів покажуть +17. Регіон накриють дощі і грози.

Аналогічна погода очікується у Вінницькій і Житомирській області. На Київщині прогнозують +22 і дощ із грозою.

На півдні буде прохолодно – температура повітря на Одещині опуститися до +15. Області на півдні також не залишать дощі.

У центрі країни буде +22. Суха погода очікується тільки в Полтавській області.

На півночі прогнозують грози та 22 градуси тепла.

Погода в Україні 29 квітня Скріншот

Схід порадує тепла та сонячна погода без опадів. Найтепліше на Луганщині – до +23.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики спрогнозували мінливу погоду влітку 2020 року в Україні: очікуються зливи, град і різкі перепади температур.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!