Головна Новини
29 квітня • оновлено в 14:52
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Грози посиляться: з'явився свіжий прогноз щодо України

1.3т
Читати матеріал російською

У четвер, 30 квітня, в Україні буде тепла погода, проте більшу частину країни накриють грози.

Про це свідчить прогноз, який з'явився на сайті Укргідрометцентру.

  • Сухо буде тільки в центрі і на сході країни.

  • Максимальна температура очікується на Луганщині – там буде +23.

  • На заході країни похолодає до +17.

  • Вітер по всій території країни буде південно-західний 5-10 м/с.

Грози посиляться: з'явився свіжий прогноз щодо України

Грози посиляться: з'явився свіжий прогноз щодо України

zak-kor.net

На заході України похолодає– стовпчики термометрів покажуть +17. Регіон накриють дощі і грози.

Аналогічна погода очікується у Вінницькій і Житомирській області. На Київщині прогнозують +22 і дощ із грозою.

На півдні буде прохолодно – температура повітря на Одещині опуститися до +15. Області на півдні також не залишать дощі.

У центрі країни буде +22. Суха погода очікується тільки в Полтавській області.

На півночі прогнозують грози та 22 градуси тепла.

Погода в Україні 29 квітня

Погода в Україні 29 квітня

Скріншот

Схід порадує тепла та сонячна погода без опадів. Найтепліше на Луганщині – до +23.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики спрогнозували мінливу погоду влітку 2020 року в Україні: очікуються зливи, град і різкі перепади температур.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 9866.

    Вилікувалися: 1103. Померли: 250.

  • У світі захворіли вже більше 3,1 мільйона осіб, загинули – майже 220 тисяч.

  • В Україні для лікування коронавірусу застосують нові ліки: як вони діють.

  • Лікарі назвали простий спосіб профілактики коронавірусу: вистачить 10 хвилин.

  • У США розкупили препарат від печії. Кажуть, допомагає в лікуванні COVID-19.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги