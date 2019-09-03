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3 вересня • оновлено в 06:06
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Грози і скажений вітер: синоптики попередили про різку зміну погоди в Україні

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В України 3 вересня прийдуть дощі, грози і шквали. Температура вдень коливатиметься від 27 до 32°.

Так, як повідомляє Укргідрометцентр, опади очікуються у західних, північних та Вінницькій областях, на решті території – сухо.

Вітер переважно північний, у східній частині та в південних областях південно-східний, 5-10 м/с.

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Погода в Україні

Погода в Україні

Ілюстрація

Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 21°; вдень 26-32°, у західній частині 20-26°.

У Києві 3 вересня вночі – без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північний, 3-8 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 28-30°.

Грози і скажений вітер: синоптики попередили про різку зміну погоди в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптик Наталія Діденко уточнила, що у вівторок, 3 вересня, на території України очікується суха тепла погода, лише на захід країни прийде похолодання.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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