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Грози і сильний вітер: синоптики заявили про погіршення погоди на Івана Купала

25.5тЧитати матеріал російською

На свято Івана Купала, 7 червня, в Україні істотно погіршаться погодні умови.

Як розповіла в Facebook синоптик Наталія Діденко, в неділю у багатьох регіонах країни пройдуть дощі, які будуть супроводжуватися сильним вітром.

"На заході і півночі пройдуть дощі з грозами. Плюс Вінницька область, Кропивницький з районами, можливо, ввечері Одеська. На решті території суха погода все ж буде домінувати. На значній частині України, особливо на півночі, буде сильний вітер!" - повідомила вона.

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При цьому очікується потепління - від +25 до +29 градусів, а на півдні - до +30.

"У Києві завтра очікуються короткочасні дощі та грози, поривчастий, до сильного, вітер, потепління до +26 +28 градусів", - додала Діденко.

Грози і сильний вітер: синоптики заявили про погіршення погоди на Івана Купала

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Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталія Діденко
Місце
Україна
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