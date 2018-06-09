Грози і палюче сонце: синоптики дали прогноз на початок тижня в Україні

На початку тижня, 11 - 13 червня, в Україні будуть регулярно йти дощі з грозами, але при цьому буде тепло.

На сході температура буде опускатися трохи нижче 10 градусів, повідомляє Укргідрометцентр.

У понеділок, 11 червня, в усі західні області прийдуть грозові дощі. На решті території країни сухо і сонячно. Знову прохолодніше буде в східних областях - температура і денна, і нічна буде, як і днем ​​раніше. А в інших регіонах знову до +28 вдень і 13-15 вночі.

У вівторок, 12 червня, грозовий фронт поширитися ще ширше по Україні. Дощі з грозами пройдуть не тільки на заході країни, але і в деяких центральних областях - Черкаській, Вінницькій, Житомирській і Київській. Також буде мокро і на півночі країни. Синоптики прогнозують температуру повітря 24-26 тепла, вночі 13-15, на сході 10-12.

У середу, 13 червня, температурний режим знову збережеться на колишньому рівні і, хіба що, трохи потеплішає вночі у східних областях на пару градусів. По всій країні очікується 24-26 тепла, місцями до +27. А ось дощі з грозами будуть бушувати на заході, півночі, в центральних областях і в Дніпропетровській області.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 червня грозові дощі пройдуть місцями у південній частині України і на заході країни.