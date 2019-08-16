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Гроза окупантів: танкісти ЗСУ показали свою міць на Донбасі. Видовищне відео

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Танкові підрозділи ЗСУ влаштували інструкторсько-методичні навчання на одному з полігонів Донецької області.

Як повідомляється на офіційній сторінці штабу ООС у Facebook, в рамках виконання контрольних вправ екіпажі Т-64Б демонстрували навички індивідуальної підготовки та професійну майстерність при виконанні поставленого завдання (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Навчання танкістів

Навчання танкістів

Скріншот відео

Зокрема бійці двох екіпажів показали свої знання з правил техніки безпеки і навички навантаження гусеничної техніки на великовантажний трал.

Крім того учасниками змагання демонструвався алгоритм дій інструктора під час підготовки особового складу танкових екіпажів до постановки бойових машин в капонір і виїзд з нього, а також аспекти застосування колійного мінного тралу під час проходу машин мінно-небезпечними ділянками. В рамках наступного етапу екіпажі бойових машин на час повинні були подолати 400-метрову смугу перешкод з боєкомплектом.

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Кульмінацією дня стали стрільби штатним артилерійським пострілом "з ходу". Згідно з умовами виконання контрольної вправи, танкісти мали завантажити боєкомплект, за командою почати рух і здійснити три гарматних постріли по рухомих мішенях, а з курсового кулемета калібру 7,62 мм – по ростових фігурах і розрахунках протитанкістів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці липня Збройні сили України опублікували відео зі ще одних бойових навчань танкістів на одному з військових полігонів в Донецькій області. За їх підсумками було визначено найкращий екіпаж ООС.

Також в зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі пройшли масштабні командно-штабні навчання Збройних сил України. У них було задіяно безліч танків, літаків, вертольотів та іншої військової техніки.

Ця новина викликала паніку у топ-пропагандистки Кремля Ольги Скабєєвої. Вона звинуватила Україну в небажанні припиняти війну і назвала це тривожним сигналом

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Тема
Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
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Махно Володимир
Махно Володимир
будем русских тварей уничтожать всей страной! Слава Украине! Привет из Одессы!
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Танкового биатлона насмотрелись обезьяны.
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
да да,видели мы как эта гроза абакакалась на международный соревнованиях...прям гроза грозовая )))
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