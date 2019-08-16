Гроза окупантів: танкісти ЗСУ показали свою міць на Донбасі. Видовищне відео

Танкові підрозділи ЗСУ влаштували інструкторсько-методичні навчання на одному з полігонів Донецької області.

Як повідомляється на офіційній сторінці штабу ООС у Facebook, в рамках виконання контрольних вправ екіпажі Т-64Б демонстрували навички індивідуальної підготовки та професійну майстерність при виконанні поставленого завдання (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Навчання танкістів Скріншот відео

Зокрема бійці двох екіпажів показали свої знання з правил техніки безпеки і навички навантаження гусеничної техніки на великовантажний трал.

Крім того учасниками змагання демонструвався алгоритм дій інструктора під час підготовки особового складу танкових екіпажів до постановки бойових машин в капонір і виїзд з нього, а також аспекти застосування колійного мінного тралу під час проходу машин мінно-небезпечними ділянками. В рамках наступного етапу екіпажі бойових машин на час повинні були подолати 400-метрову смугу перешкод з боєкомплектом.

Кульмінацією дня стали стрільби штатним артилерійським пострілом "з ходу". Згідно з умовами виконання контрольної вправи, танкісти мали завантажити боєкомплект, за командою почати рух і здійснити три гарматних постріли по рухомих мішенях, а з курсового кулемета калібру 7,62 мм – по ростових фігурах і розрахунках протитанкістів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці липня Збройні сили України опублікували відео зі ще одних бойових навчань танкістів на одному з військових полігонів в Донецькій області. За їх підсумками було визначено найкращий екіпаж ООС.

Також в зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі пройшли масштабні командно-штабні навчання Збройних сил України. У них було задіяно безліч танків, літаків, вертольотів та іншої військової техніки.

Ця новина викликала паніку у топ-пропагандистки Кремля Ольги Скабєєвої. Вона звинуватила Україну в небажанні припиняти війну і назвала це тривожним сигналом

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