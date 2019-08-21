Гроші за доноси: українці оцінили гучну пропозицію Зеленського

Пропозиція команди президента Володимира Зеленського платити грошові винагороди для викривачів корупції в Україні викликала неоднозначну реакцію мережі.

Про це свідчать результати відповідного опитування серед читачів OBOZREVATEL. У ньому проголосували понад 17,2 тисяч учасників.

"У Зеленського хочуть платити за доноси на корупціонерів. Підтримуєте?" – на таке питання пропонувалося дати відповідь.

Володимир Зеленський president.gov.ua

Найбільше респондентів (47%) підтримали ініціативу. "Це допоможе в рази зменшити корупцію", – відповіли вони.

31% читачів вважають, що це популізм. "Своїх" все одно не чіпатимуть", – припускають користувачі.

20% виступили проти й відповіли: "Це жахлива ідея і повернення в СРСР".

2% залишилися байдужими до питання. "Я не стикаюся з хабарництвом. Мені все одно", – заявили учасники опитування.

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Нагадаємо, заступник керівника Офісу президента Руслан Рябошапка пояснив, що що винагорода складе до 10% від суми відшкодованих державі збитків або розміру хабаря.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Володимир Зеленський розповів, як викорінить корупцію в українських судах.

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