Если кто не в курсе, то дынырийские учоные открыли недавно бутылку водки. Точнее они ничего не открыли, ибо дынырийский учоный - это как самурай из борисоглебска, явление ржачное и не для слабонервных.

Сорри, отвлекся от темы. Давайте поговорим о гробах. На колесиках. Точнее о так называемых дынырийских трамваях, которые с помпой и слюнями представлял мировому сообществу [на поржать] еще захараст дынырийский. Помню крики восторженной ваты, мол выкуси, Хунта, мы не только дыныропитекский трамвай выпустим, но и космодром в Макеевке

запустим.

Ага. Запустили. С рогатки. Факир немножко был дебил, потому фокус с трамваями не особо удался. Причина была проста и гениальна одновремено: низ, тележку так сказать, дынырийские учоныи оставили от чешского трамвая, от старого, верх же прицепили производства рф, ижевское красочное говно с глючной аппаратурой, дешевой проводкой и пластиковым корпусом. Скажу даже больше, дынырийцы колеса, тележку трамвая, покрасили от старых трамваев, чем заставили Стива Джобса перевернуться в гробу раз 500 и орать - а шо так можно было?

Короче говоря, история закончилась с дынырийскими трамваями тем, что десь неделю поездил трамвай на камеры рос тв и ... И уехал. Уехал на доработку+исправление недочетов, ибо этот гроб на колесах порядком глючил и недоросы боялись шо под фанфары и барабаны ватных пропагандистов сея желязяка станет для обычных пассажиров братской могилой.

Честно, я ржал вголосину, когда прочитал новость о том, шо дынырийские трамваи готовят к повторному запуску, со слов пропагандистов железяки перебрали и даже новые приборы поставили.

Аднака... Внизапна... Я заржал вголос еще сильнее, когда узнал шо даже так называемая дынырийская транспортная комиссия забраковала это чудо техники [уровень, сц-ко] и попросила устранить недочеты у трамвая.

В итоге тестовый дыныропотамский трамвай вновь отправили на доработку и начали исправлять неисправности. А дальше начался цирк.

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Как только начали разбирать железяку - начала глючить ижевская электроника

Начала глючить электроника - сразу же начало вонять пластиком в салоне

Из-за проблем с ижевской электроникой начали также вонять тормозные прокладки, в салоне тупо вонял гарью

Все та же ижевская электроника не потянула работы в условиях Донецка: из-за глюков ижевского хлама, часто пропадают тормоза при спуске вниз, особенно если трамвая загружен пассажирами больше, чем на половину

Двери - это отдельная хохма, ибо из-за неполадок в электронике шансы узнать чи двери откроются - это та еще рулетка [благо неплохо работает кнопка экстренного открытия дверей, хоть шось хорошее].

Гордые дынырийские учоныи начали разбираться и решили исправить все, что глючит. Правда, реальное положение дел их немножко ввело в ступор: проводка отказывалась работать с ижевской электроникой, ижевская электроника с проводкой, ижевские датчики отказывались работать с покрашенной телегой+ с силовыми двигателями.

В итоге вроде как решили все, кроме проблем с дверьми. И тормозами. Не решили только вопрос того, как трамвай поведет себя на морозе и чи поедет он вообще при минусовой температуре.

Эпилог. Самое грустное то, что оккупационные типа власти таки собираются запустить дынырийские трамваи в эксплуатацию, а значит будут жертвы среди обычных людей, которые понятия не имеют шо онибудут ездить не в трамвае, а в гробу на колесах. Короче, ждем заголовков от роспропаганды в стиле "Хунта сожгла трамвай с людьми в Донецке". Уже скоро

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