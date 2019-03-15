Гриз сиру картоплю: в Мелітополі батьки ледь не заморили голодом малюка

У Мелітополі батьки мало не заморили голодом власного сина, якому немає ще й двох років.

Як повідомляється в сюжеті ТСН, зараз Данило перебуває в лікарні, куди його доставили соціальні служби. За словами медиків, дитина була в жахливому стані – виснажена, голодна і немита.

"Брудні простирадла, в приміщенні два коти і три собаки, фекалії тварин – вони всюди. Іграшки на підлозі разом з тваринами, разом з екскрементами тварин. Дитина брудна, їжі майже немає, дитина сидить на підвіконні, їсть сиру картоплю", – переказала побачене начальник Мелітопольської служби у справах дітей Ольга Прокопенко.

За словами сусідів, проблемна сім'я недавно оселилася в будинку, де немає води і газу. Мати дитини – домогосподарка, а батько працює на ринку. "Я особисто приносив дитині – купив там печива, молока. Коли зайшов у тамбур, то був шокований – там навіть підлоги не було. Зірвали підлогу – топили піч", – сказав один із сусідів.

У понеділок служба у справах дітей має намір звернутися до суду з вимогою позбавити подружжя батьківських прав. Тим часом, за словами медиків, днями батьки намагалися прорватися до лікарні, тому що хотіли передати дитині тортик. Коли їх не пустили в відділення, випічку з'їли самі прямо під дверима.

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