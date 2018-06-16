Град знищив урожай: в Україні розбушувалася негода

В Україні в ніч на суботу, 16 червня, ускладнилися погодні умови в центральних областях.

Найбільше дісталося Полтавщині, повідомляє прес-служба Державної служби надзвичайних ситуацій.

"У результаті спрацьовування систем захисту ліній електропередач знеструмлено 129 населених пунктів в п'яти областях, а саме: Полтавська - 57 н.п., Сумська - 47 н.п., Черкаська - 15 н.п., Київська - 8 н.п. і Чернігівська - 2 н.п.", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Зокрема, в Полтавській області, в Лохвицькому та Роменському районах, посипав великий град, вирував сильний вітер. Користувачі в мережі показали відео і фото. За словами селян, урожай на городах весь побитий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 12 червня, в семи західних областях України через грозу, град та пориви вітру було знеструмлено 238 населених пунктів. У деяких областях випав град розміром з кулак.