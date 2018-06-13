Град розміром з кулак: західна Україна постраждала від негоди

У вівторок, 12 червня, в семи західних областях України через грозу, град та пориви вітру було знеструмлено 238 населених пунктів.

Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, найбільше від важких погодних умов постраждала Хмельницька область (61 населений пункт), Львівська (59), Чернівецька (48), Закарпатська (42), Вінницька (20).

Як повідомляють місцеві жителі, Ужгород засипало градом протягом 15-20 хвилин. У соцмережах з'явилися нові відео негоди.

У восьми населених пунктах Іршавського та Тячівського районів Закарпатської області пошкоджено покрівлі 194 приватних будинків і 22 об'єкти соціального призначення, зазначає ДСНС.

На Закарпатті сильні пориви вітру призвели до падіння дерев на автошляхи та прибудинкові території регіону.

Жертв і травмованих в результаті негоди немає.

У Тернопільській області в райцентрі Бережани дощ перейшов у зливу з градом.

Жителі Чернівців поширюють відео і фото грози і граду, через які затопило проїжджу частину і навіть тротуари.

На Волині в селі Сільці Горохівського району випав град, який побив листя на деревах, квіти і молоді овочі.

У селі на Волині Віпа такий як квасоліна град. ФОТО https://t.co/JZS4kdmoeL pic.twitter.com/fHJ6KOKfq1 - Перший канал новин (@pershyjnews) 13 червня 2018 р

Як повідомлявOBOZREVATEL, в четвер, 14 червня, на більшій частині території України очікуються опади.