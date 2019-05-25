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/Суспільство

Готовий миритися? Філарет раптово провідав Епіфанія

1.4тЧитати матеріал російською

Почесний патріарх Філарет провів спільну молитву з главою ПЦУ Епіфанієм.

Як розповів в Facebook священик Іван Сидор, це сталося в суботу, 25 травня, на літургії в День ангела митрополита Епіфанія.

"Під покровом Божої Матері зібралися всі: український єпископат, духовенство, почесні гості з Константинополя і святої гори Афон, студенти духовної академії, віряни. Прийшов привітати митрополита Епіфанія і спільно помолитися патріарх Філарет", - повідомив він.

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Літургія в День ангела Епіфанія

Літургія в День ангела Епіфанія

Facebook Івана Сидора

Літургія в День ангела Епіфанія

Літургія в День ангела Епіфанія

Facebook Івана Сидора

Літургія в День ангела Епіфанія

Літургія в День ангела Епіфанія

Facebook Івана Сидора

Літургія в День ангела Епіфанія

Літургія в День ангела Епіфанія

Facebook Івана Сидора

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Митрополит ЕпіфанійПатріарх Філарет
Теги
ПЦУУПЦ КП
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Макарский Александр
Макарский Александр
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