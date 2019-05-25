Готовий миритися? Філарет раптово провідав Епіфанія

Почесний патріарх Філарет провів спільну молитву з главою ПЦУ Епіфанієм.

Як розповів в Facebook священик Іван Сидор, це сталося в суботу, 25 травня, на літургії в День ангела митрополита Епіфанія.

"Під покровом Божої Матері зібралися всі: український єпископат, духовенство, почесні гості з Константинополя і святої гори Афон, студенти духовної академії, віряни. Прийшов привітати митрополита Епіфанія і спільно помолитися патріарх Філарет", - повідомив він.

Літургія в День ангела Епіфанія Facebook Івана Сидора

Літургія в День ангела Епіфанія Facebook Івана Сидора

Літургія в День ангела Епіфанія Facebook Івана Сидора

Літургія в День ангела Епіфанія Facebook Івана Сидора

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Філарет раніше зробив гучну заяву про те, що допускає розкол православ'я в Україні. Він стверджує, що Київський патріархат продовжує існувати. Також він заявив, що ПЦУ хоче отримати статус патріархату, а не митрополії.

У свою чергу Епіфаній заперечує розкол церкви, наполягаючи на єдиній Помісній українській православній церкві. Напередодні ж Епіфаній скликав Священний синод, на якому був присутній Філарет.

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