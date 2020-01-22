"Готові боротися за Батьківщину!" ЗСУ зворушливо відзначили День соборності на передовій. Фото і відео

У мережі з'явилися яскраві фото підняття державного прапора України у прифронтовій Авдіївці на Донбасі. Патріотичну акцію в День соборності провели воїни 92-ї механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка ЗСУ.

Крім того, як повідомляється на сторінці бригади у Facebook, до неї долучилися також представники військово-цивільної адміністрації Авдіївки та працівники Авдіївського коксохімічного заводу (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Біля відомого всім знаку "Авдіївка – це Україна" учасники заходу підняли на щоглі величезний прапор України. Таким чином присутні продемонстрували бажання жити у вільній і соборній Україні. І, мабуть, зараз, як ніколи ми усвідомлюємо прагнення наших предків, які 22 січня 1919 року проголосили Акт Злуки Української Народної Республіки (УНР) і Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР), жити в єдиній державі", – зазначили захисники України.

Воїни підняли в Авдіївці величезний прапор України в День соборності Facebook 92 бригади ЗСУ

Воїни підняли в Авдіївці величезний прапор України в День соборності Facebook 92 бригади ЗСУ

Воїни підняли в Авдіївці величезний прапор України в День соборності Facebook 92 бригади ЗСУ

Воїни нагадали, що попри те, що це об'єднання було нетривалим, воно все ж залишило визначний слід в історії української держави.

"А колесо історії крутиться, і нам, сучасникам, вкотре доводиться виборювати у ворога свою територію. Втім, ми готові боротися за Батьківщину, адже щиро прагнемо соборності в країні і серцях", – зворушливо звернулися Герої до українців.

Воїни підняли в Авдіївці величезний прапор України в День соборності Facebook 92 бригади ЗСУ

Воїни підняли в Авдіївці величезний прапор України в День соборності Facebook 92 бригади ЗСУ

Воїни підняли в Авдіївці величезний прапор України в День соборності Facebook 92 бригади ЗСУ

Воїни підняли в Авдіївці величезний прапор України в День соборності Facebook 92 бригади ЗСУ

Воїни підняли в Авдіївці величезний прапор України в День соборності Facebook 92 бригади ЗСУ

Воїни підняли в Авдіївці величезний прапор України в День соборності Facebook 92 бригади ЗСУ

Воїни підняли в Авдіївці величезний прапор України в День соборності Facebook 92 бригади ЗСУ

Воїни підняли в Авдіївці величезний прапор України в День соборності Facebook 92 бригади ЗСУ

Крім того, зі зворушливими привітаннями до українців звернулися й інші бригади ЗСУ, які несуть службу в зоні ООС на Донбасі.

Так, воїни 36-ї бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського привітали співвітчизників словами з Нового маршу української армії.

"Під синьо-жовтим прапором свободи з'єднаєм весь великий нарід свій. Велику правду для усіх єдину, наш гордий клич народові несе: Вітчизні будь ти вірний до загину, нам Україна вище понад все!" – написали захисники під фото з урочистої ходи.

А 503 окремий батальйон морської піхоти опублікував фото свого бійця, який читає книгу з історії України, і привітав українців в дотепній манері.

"Борсуки вітають всіх справжніх українців з Днем Соборності! Несправжніх українців ми теж привітаємо, але трошки інакше!" – жартують морпіхи.

Морпіхи влаштували урочисту ходу в День соборності Facebook 36 бригади ЗСУ

А 93-я ОМБр Холодний Яр процитувала Молитву українського націоналіста і нагадала українцям про те, як важливо боротися за свободу і єдність своєї країни.

"З початком війни кожен наступний День соборності нагадує нам непомірну ціну, яку ми платимо за право називатися Україною і збереження власної унітарності. Тому в цей день холодноярці бажають усім справжнім українцям витримки і стійкості. Наша боротьба попереду, і доля Другої Республіки залежить винятково від нас!" – наголосили воїни.

Зі свого боку 72-га ОМБр імені Чорних Запорожців закликала націю не забувати про помилки минулого і не поступатися ворогові ні в чому.

"Як і 101 рік тому, ворог знову зазіхнув на нашу країну, втоптуючи в бруд наші державні символи. Але український народ об'єднався і дає гідну відсіч московським агресорам. Спільними зусиллями ми зможемо відновити територіальну цілісність і неподільність незалежної України, створити всі умови для миру, добра і щастя українського народу! В єдності наша сила!" – впевнено заявили сучасні борці за незалежність України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

22 січня в Україні відзначається День Соборності. Свято приурочене до Акту злуки Української Народної Республіки (УНР) і Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР) у 1919 році.

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