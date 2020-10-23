Гості "Свободи слова Савіка Шустера" розберуться, чим обернуться для України місцеві вибори

Марина Погорілко
Марина Погорілко
Суспільство
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На 'Свободі слова Савіка Шустера' обговорять майбутні вибори

У п'ятницю, 23 жовтня, о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії розберуться, чим обернуться для України місцеві вибори-2020: катастрофою чи розквітом.

Трансляцію можна буде подивитися на телеканалі "Україна" та в інтернеті @shusteronline.

У студії традиційно розгорнеться гостра дискусія в пошуках відповідей на актуальні питання:

  • До чого призведуть місцеві вибори: катастрофи чи розквіту України?

  • Кому був адресований виступ Володимира Зеленського у Верховній Раді?

  • Скільки українців готові віддати свій голос за гроші?

Участь в обговоренні візьмуть:

  • Давид Арахамія, голова фракції партії "Слуга народу";

  • Юлія Тимошенко, лідерка партії ВО "Батьківщина";

  • Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна платформа – За життя";

  • Кіра Рудик, голова партії "ГОЛОС";

  • Олег Ляшко, лідер "Радикальної партії";

  • Михайло Забродський, генерал-лейтенант Збройних сил України, народний депутат, "Європейська солідарність";

  • Олексій Резніков, віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій;

  • Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України (2016-2019), лідер партії "Українська стратегія Гройсмана";

  • Борис Філатов, міський голова Дніпра, співзасновник партії "Пропозиція";

  • Андрій Садовий, міський голова Львова;

  • Олег Синютка, народний депутат, "Європейська солідарність";

  • Олександр Сєнкевич, міський голова Миколаєва;

  • Тетяна Домбровська, голова ГО "Майбутнє Миколаєва";

  • Тетяна Котюжинська, президент Асоціації медіа-юристів України;

  • Вероніка Цепкало, дружина та лідерка штабу кандидата в президенти Білорусі Валерія Цепкала.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Місцеві вибори в Україні 2020Свобода слова Савіка ШустераСавік Шустер