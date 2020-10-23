Гості "Свободи слова Савіка Шустера" розберуться, чим обернуться для України місцеві вибори
У п'ятницю, 23 жовтня, о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії розберуться, чим обернуться для України місцеві вибори-2020: катастрофою чи розквітом.
Трансляцію можна буде подивитися на телеканалі "Україна" та в інтернеті @shusteronline.
У студії традиційно розгорнеться гостра дискусія в пошуках відповідей на актуальні питання:
До чого призведуть місцеві вибори: катастрофи чи розквіту України?
Кому був адресований виступ Володимира Зеленського у Верховній Раді?
Скільки українців готові віддати свій голос за гроші?
Участь в обговоренні візьмуть:
Давид Арахамія, голова фракції партії "Слуга народу";
Юлія Тимошенко, лідерка партії ВО "Батьківщина";
Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна платформа – За життя";
Кіра Рудик, голова партії "ГОЛОС";
Олег Ляшко, лідер "Радикальної партії";
Михайло Забродський, генерал-лейтенант Збройних сил України, народний депутат, "Європейська солідарність";
Олексій Резніков, віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій;
Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України (2016-2019), лідер партії "Українська стратегія Гройсмана";
Борис Філатов, міський голова Дніпра, співзасновник партії "Пропозиція";
Андрій Садовий, міський голова Львова;
Олег Синютка, народний депутат, "Європейська солідарність";
Олександр Сєнкевич, міський голова Миколаєва;
Тетяна Домбровська, голова ГО "Майбутнє Миколаєва";
Тетяна Котюжинська, президент Асоціації медіа-юристів України;
Вероніка Цепкало, дружина та лідерка штабу кандидата в президенти Білорусі Валерія Цепкала.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
20 жовтня Президент Зеленський виступив у Верховній Раді України зі щорічним посланням. OBOZREVATEL вів текстову трансляцію
у МОЗ назвали правила та заходи безпеки, які були затверджені на виборчих дільницях під час карантину.
Зі свого боку мер Києва Віталій Кличко заявив, що у місті роблять усе можливе, аби місцеві вибори 25 жовтня відбулися безпечно і законно.