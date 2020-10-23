Гості "Свободи слова Савіка Шустера" розберуться, чим обернуться для України місцеві вибори

У п'ятницю, 23 жовтня, о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії розберуться, чим обернуться для України місцеві вибори-2020: катастрофою чи розквітом.

Трансляцію можна буде подивитися на телеканалі "Україна" та в інтернеті @shusteronline.

У студії традиційно розгорнеться гостра дискусія в пошуках відповідей на актуальні питання:

До чого призведуть місцеві вибори: катастрофи чи розквіту України?

Кому був адресований виступ Володимира Зеленського у Верховній Раді?

Скільки українців готові віддати свій голос за гроші?

Участь в обговоренні візьмуть:

Давид Арахамія, голова фракції партії "Слуга народу";

Юлія Тимошенко, лідерка партії ВО "Батьківщина";

Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна платформа – За життя";

Кіра Рудик , голова партії "ГОЛОС";

Олег Ляшко , лідер "Радикальної партії";

Михайло Забродський, генерал-лейтенант Збройних сил України, народний депутат, "Європейська солідарність";

Олексій Резніков, віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій;

Володимир Гройсман , прем'єр-міністр України (2016-2019), лідер партії "Українська стратегія Гройсмана";

Борис Філатов , міський голова Дніпра, співзасновник партії "Пропозиція";

Андрій Садовий, міський голова Львова;

Олег Синютка, народний депутат, "Європейська солідарність";

Олександр Сєнкевич , міський голова Миколаєва;

Тетяна Домбровська , голова ГО "Майбутнє Миколаєва";

Тетяна Котюжинська , президент Асоціації медіа-юристів України;

Вероніка Цепкало, дружина та лідерка штабу кандидата в президенти Білорусі Валерія Цепкала.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

20 жовтня Президент Зеленський виступив у Верховній Раді України зі щорічним посланням. OBOZREVATEL вів текстову трансляцію