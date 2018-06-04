Гороскоп на 5 червня по картах Таро

Гороскоп по картах Таро на завтра, 5 червня 2018 року, обіцяє початок нового шляху Рибам, напружену паузу - Тільцям і визнання Ракам.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на вівторок по розкладу Таро.

Він зроблений на основі колоди "Універсальний ключ" італійського художника Давида Корсі.

Овен - Шістка Жезлів

Сьогодні на вас чекає перемога. Останнім часом вам довелося чимало потрудитися, і ось, нарешті, ви отримуєте заслужену нагороду, шану і повагу. Цей день може стати днем тріумфу. Ваш соціальний статус істотно зросте. Не виключено просування по кар'єрних сходах. Таро рекомендують гідно пройти випробування мідними трубами і сміливо робити ставку на свою перемогу.

Тілець - Двійка Мечів

Схоже, ви будете перебувати в стані паузи і напруженого очікування. Ви не будете демонструвати свої переживання, але сумніви, побоювання, неясні страхи можуть взяти над вами верх. Ви будете шукати спосіб встановлення гармонії у відносинах або вирішення якоїсь ситуації дипломатичним шляхом. Це балансування на вістрі меча. Таро рекомендують покластися на інтуїцію і ставити під сумнів абсолютно все.

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Близнюки - Шістка Мечів

Це карта руху до нових берегів. Сьогодні перед вами може виникнути вибір: відправлятися в нову подорож (в переносному сенсі) або задовольнятися звичними, хоч і набридлими, реаліями. Можуть з'явитися сумніви: що у вас недостатньо сил, що немає однодумців. Але це не так. Є і сили, і ті, хто готові допомогти. Таро рекомендують сміливо приймати рішення.

Рак - Маг

Сьогодні ви проявите себе як справжній професіонал і майстер своєї справи. Оточуючі, нарешті, оцінять вас гідно і, можливо, попросять очолити якийсь процес. Ви можете виявитися самою компетентною людиною в своєму середовищі, і до вас за порадою потягнуться люди. Ви не розчаруєте їх, тому що в цей день дійсно здатні на все.

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Лев - Королева Кубків

Ваші почуття будуть загострені як ніколи. Інтуїція буде працювати на повну. Можливі прозріння, осяяння, раптове усвідомлення чогось надзвичайно важливого. Побічним ефектом такого стану буде ваша підвищена вразливість: коли серце відкрите, іноді це може спричиняти біль. Не виключено, що сьогодні ви зустрінете витончену, мудру жінку, яка дасть вам дуже цінну пораду.

Діва - Туз Кубків

Чудова карта! Це справжній подарунок долі. Сьогодні ви можете відчути небувалий приплив сил, особливо душевних. Захочеться проявляти почуття і дарувати любов. Цей день може стати початком нових романтичних відносин або нової серцевої прихильності. Можливий також і творчий підйом - вас будуть переповнювати нові ідеї. Таро рекомендують скористатися унікальним шансом і піти за удачею.

Терези - Трійка Мечів

Вам випала не найкраща карта. Вона означає необхідність прийняття неприємного, але необхідного рішення або якоїсь рішучої дії. Цей день навряд чи принесе вам задоволення, але ви отримаєте можливість покінчити з чимось віджилим і розчистити шлях для кращого майбутнього. Постарайтеся не приймати все близько до серця і не забувайте: будь-який дощ закінчується.

Скорпіон - Двійка Денаріів

День може бути дуже насиченим. Вам доведеться займатися відразу декількома справами, сидіти одночасно на двох стільцях, "жонглювати" різними завданнями. Можливі переговори, поїздки, ділове спілкування. Вам доведеться швидко адаптуватися до нових умов, але для Скорпіонів це не проблема. Таро рекомендують бути гнучким і не відкидати пропозицій,що надходитимуть. Перш ніж дати відповідь, протестуйте їх.

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Стрілець - Королева Мечів

Сьогодні ви усвідомите, що незалежність представляє для вас особливу цінність. Ви почнете діяти, щоб знайти її. Використовуючи гострий розум, ви будете позбавлятися від уз, які сковують вас. І це дійсно вдасться. Таро рекомендують лише не оголошувати війну всьому світу. Не забувайте про те, що шарм і дотепність також хороша зброя.

Козеріг - Сила

Ви отримаєте перемогу над власними нижчими пристрастями. Сьогодні ви зрозумієте, що більше не є їх рабом. Ви вийдете на новий рівень особистісного розвитку і будете мати всі підстави пишатися собою. У цей день ви будете здатні вирішити будь-який конфлікт, знайти правильний підхід до будь-якої людині, використовуючи мудрість, такт, терпіння і силу переконання.

Водолій - Паж Мечів

Сьогодні вас можуть критикувати. Втім, вам до цього не звикати. На вашу адресу можуть озвучуватися претензії і образи, а ваші достоїнства і досягнення будуть геть забуті. Таро рекомендують не губитися і відразу переходити в контратаку. Нанесіть "ракетний удар" по опонентам за допомогою залізних аргументів. Вони будуть настільки переконливими, що їм залишиться лише визнати свою поразку.

Риби - Шут

Ця карта означає початок нового шляху до нових вершин. Перед вами - людина, натхнена ідеєю, думки якої чисті, а цілі - благородні. Він обов'язково досягне їх, але спочатку доведеться докласти чимало зусиль і пройти через випробування. Сьогодні ви можете дати старт чомусь новому, але його результат вже визначений: перемога і успіх.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL озвучив прогноз по картах Таро на червень 2018 року.