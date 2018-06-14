Гороскоп на 15 червня по картах Таро

Гороскоп на завтра, 15 червня 2018 року, по картах Таро обіцяє "жонглювання" завданнями Козерогам, енергетичне підживлення Левам і очікування "врожаю" Овнам.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на п'ятницю за розкладом Таро.

Він зроблений на основі колоди "Універсальний ключ" італійського художника Давида Корсі.

Овен - Сімка Денаріїв

Цей день може бути пов'язаний з надіями, які зазнали краху. Якийсь час назад ви посіяли "насіння" - вклали сили і засоби в якусь справу. Але "врожаю" занадто довго немає. Ви починаєте думати про те, що ваші зусилля були марні і що слід було зайнятися чимось іншим. Таро рекомендують просто запастися терпінням і почекати ще трохи. Ваш "урожай" нікуди від вас не піде.

Тілець - Королева Чаш

Ця карта символізує тонку, чутливу натуру. Можливо, сьогодні ви станете трішки екстрасенсом. Ви будете відчувати набагато більше, ніж зазвичай. З одного боку, це добре, а з іншого, це робить вас вразливим. Не виключена зустріч з мудрою витонченою жінкою, яка дасть вам дуже цінну пораду.

Близнюки - Імператриця

Вам випала карта родючості і плодючості, так що недостатку в ідеях, планах і натхненні у вас сьогодні точно не буде. День обіцяє бути активним і в цілому дуже позитивним. Ви можете дати старт безлічі починань, і всі вони будуть мати успіх. Імператриця також символізує і суто фізичну плодючість - ви можете зачати дитину.

Рак - Шістка Денаріїв

Ця карта присвячена темі обміну і матеріальної допомоги. Сьогодні ви можете опинитися в ролі мецената і волонтера або в ролі того, кому допомогу надають. Практичний підхід буде домінувати в усьому. Ви спробуєте чітко співвідносити міру вашої допомоги і міру необхідності в ній. Таро радять не дозволяти іншим паразитувати на вашій доброті.

Лев - Паж Кубків

Вам випала дуже позитивна карта. Вона пов'язана з хорошими новинами, приємними відносинами і енергетичним підживленням. Сьогодні вам буде дуже легко налагодити стосунки, які похитнулися, і так само легко буде будувати нові зв'язки. Можуть з'явитися нові можливості, про які ви навіть не мріяли. Таро рекомендують бути відкритими для них.

Діва - Туз Мечів

Це карта сміливих рішень. Сьогодні ви можете розірвати відносини, які не приносять вам радості, або одним махом розрубати гордіїв вузол якоїсь проблеми. Вашою головною зброєю сьогодні буде блискучий розум. Ви будете знищувати опонентів бездоганними аргументами. Таро рекомендують прислухатися до внутрішнього голосу - він може дати несподівану і дуже важливу підказку.

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Терези - Сила

Сьогодні ви можете усвідомити, що перевершили самого себе. Те, що раніше перетворювало вас на раба, більше не має над вами влади. Ви стали іншою людиною - більш сильною і впевненою у собі. День може бути присвячений боротьбі зі спокусами, якимось "іспитом" на зрілість. Але зверніть увагу: жінка приборкує лева не силою, а ніжністю.

Скорпіон - П'ятірка Кубків

Вам випала карта розчарування і жалю про щось, що не збулося. На ній зображена людина, що споглядає порожні кубки. Чоловік думає про втрачене, про те, чого не повернути. Але не звертає уваги на два кубки, які як і раніше повні. Точно так само і від вашої уваги можуть вислизати великі можливості. Таро рекомендують перемкнути фокус уваги з втраченого на те, чим ви володієте.

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Стрілець - Ієрофант

Це карта вищої духовної влади. Сьогодні для когось ви можете стати великим авторитетом. З вами будуть радитися, вам будуть довіряти таємниці, до вашої думки будуть прислухатися. У цей день ви дійсно будете мати особливу мудрість. Не відмовляйте тим, хто звертається до вас, і плюс в карму вам забезпечений.

Козеріг - Двійка Денаріїв

Сьогодні вам належить спробувати себе одночасно в різних амплуа, "жонглювати" завданнями і обов'язками. Маленькі перемоги будуть чергуватися з маленькими поразками. Вам доведеться проявляти гнучкість і швидко адаптуватися до ситуації. Карта також вказують на поїздки, ділові переговори і додаткове джерело доходу.

Водолій - Помірність

У цей день ви можете зайнятися визначенням міри і балансу. Наприклад, можна порівняти ваші зусилля з винагородою, яку ви отримуєте за них, можна порівняти ваші почуття до людини з тим, як вона ставиться до вас, можна порівняти те, що ви думаєте про себе, з тим, що про вас думають оточуючі. Цей "аудит" буде дуже корисний, навіть якщо ви не будете задоволені його результатами. Він вкаже правильний напрямок руху.

Риби - Паж Денаріїв

Вам випала грошова карта! Сьогодні вам можуть зробити пропозицію змінити роботу на більш високооплачувану, можливо надходження невеликої суми грошей. Крім того, вас можуть просто підтримати морально. Ви можете укласти вигідну угоду або завершити великий проект. Так чи інакше, день обіцяє великі можливості. Таро рекомендують погоджуватися на всі пропозиції.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL озвучив любовний гороскоп по картах Таро Казанови на червень.