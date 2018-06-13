Гороскоп на 14 червня по картах Таро

Гороскоп на завтра, 14 червня 2018 року, по картах Таро обіцяє тотальну романтику Левам, підвищення по службі Дівам і позбавлення від зайвого мотлоху Рибам.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на четвер по розкладу Таро.

Він зроблений на основі колоди "Універсальний ключ" італійського художника Давида Корсі.

Овен - Вісімка Денаріїв

Сьогодні ваше майбутнє цілком і повністю залежить від вас. Тільки ваші власні зусилля або їх відсутність визначить його. Таро рекомендують сміливо брати на себе відповідальність, спробувати себе в новій сфері діяльності, навчатися. У вас все вийде. Головне - відразу не звалювати на себе велику ношу. Спочатку потренуйтеся на чомусь невеликому.

Тілець - Колесо Фортуни

Сьогодні ви - справжній щасливчик! Сама Фортуна буде грати на вашому боці. Всі питання будуть вирішуватися дуже легко, практично без ваших зусиль, всі двері будуть відкриті, а якщо ви зіграєте на гроші, виграш буде ваш. Скористайтеся нагодою і пам'ятайте, що колесо Фортуни не зупиняється ні на хвилину. Встигніть зробити все, допоки ви на висоті.

Близнюки - Пустельник

Напередодні або відразу після дня народження вам захочеться відпочити від суєти, усамітнитися, подумати про важливе. Сьогодні ви навряд чи захочете відправитися на вечірку, піти в кіно або в бар. Ви оберете парк, берег річки або будь-яке інше спокійне місце. Ця пауза піде вам на користь. Завтрашній день ви почнете свіжим і оновленим.

Рак - Колісниця

Цей день принесе вам шану і повагу, а також велику відповідальність. Вам доручать важливу справу, довірять щось дуже цінне, і ви виконаєте своє завдання відмінно. Ви будете мотивовані, цілеспрямовані, енергійні і розумні. Таро рекомендують тільки не випускати з уваги дрібниць - в іншому випадку ваші заслуги можуть виявитися менш вражаючими.

Лев - Двійка Кубків

Чудова Карта! Вона присвячена романтиці і стосункам. Сьогодні ви можете зустріти кохання всього життя або налагодити стосунки зі своєю другою половинкою. В цілому, це вкрай сприятливий день для врегулювання будь-яких конфліктів на будь-яких рівнях - в сім'ї і на роботі. Сміливо говоріть людям про те, що відчуваєте. Ваша щирість буде універсальним ключем.

Діва - Паж Денаріїв

Вам випала гарна грошова карта. Сьогодні ви можете отримати звістку, що стосується фінансів або заробітку. Наприклад, вам можуть запропонувати підвищення по службі і, відповідно, підвищення зарплати. Можливі невеликі грошові надходження. Крім того, у вас може виникнути прагнення до нових знань. Таро рекомендують приймати всі пропозиції.

Терези - Сімка Кубків

Цей день може стати днем ілюзії і самообману. Ви будете засліплені чимось яскравим і блискучим - чиїмись обіцянками або власними мріями. Вас будуть переповнювати бажання, ви будете будувати безліч планів. Таро рекомендують вчасно зупинити цей потік. Отримайте задоволення від свого задоволення, але нічого не робіть.

Новини Любовний гороскоп на червень 2018 з Таро Казанови

Скорпіон - Шут

Ця карта символізує початок нового великого шляху до нової великої мети. На ній зображений мандрівник, який відправляється в дорогу з чистим серцем і радісними очікуваннями. Ці очікування виправдаються - він досягне вершини, до якої прагне. Але важливо підготувати себе до того, що цей шлях неможливий без перешкод і труднощів, без яких справжня перемога і справжнє задоволення не матимуть великої цінності.

Стрілець - Ієрофант

Перед вами - духовний водій мільйонів, Папа Римський. Сьогодні для когось ви можете стати духовним авторитетом. До вас можуть приходити за порадою і підтримкою. Крім того, можливі прозріння або осяяння - ваша інтуїція буде працювати на повну. Щедро допомагайте всім, хто попросить про допомогу, проявляйте шляхетність і великодушність. Так ви заробите плюс в карму.

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Козеріг - Імператор

Це теж царствена карта, але цього разу - з акцентом на авторитет і владу. У цей день ви опинитеся на лідерській позиції і будете направляти якийсь процес. Ви будете приймати рішення, що стосуються не тільки особисто вас або вашої родини, а якоїсь групи людей. Не бійтеся брати на себе відповідальність - сьогодні ви здатні розрулити будь-яку ситуацію.

Водолій - Королева Денаріїв

Сьогоднішній день пройде під знаком практичності. На карті зображено бізнес-леді, яка знає, як заробляти гроші і як підбирати команду однодумців, що здатна домогтися результату. Схоже, і ви можете зіткнутися з подібним завданням: сформувати групу, чітко сформулювати її мету і почати діяти для її досягнення.

Риби - Смерть

Не бійтеся, ця картка не обіцяє смерть. Вона лише натякає на те, що вам слід "поховати" щось, що давно "померло". Викинути старі речі, порвати відносини з друзями, які демотивують вас, переглянути свої цілі і відмовитися від тих, які не принесуть вам щастя. Провівши такий "аудит", ви станете набагато вільнішим, а новий день принесе нові цілі й нові можливості.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL озвучив любовний гороскоп по картах Таро Казанови на червень.