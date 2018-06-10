Гороскоп на 11-17 червня по картах Таро

Гороскоп на тиждень по картах Таро з 11 по 17 червня 2018 року обіцяє боротьбу за справедливість Терезам, допомогу Неба Близнюкам і подарунок долі Левам.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на тиждень за розкладом Таро.

Він зроблений на основі колоди "Універсальний ключ" італійського художника Давида Корсі.

Овен- Шут

Ця карта починає колоду Таро. На ній зображено людину, що відправляється в дорогу за мрією. Він сповнений планів і надій, він натхненний і сповнений сил. Подібний стан на цьому тижні може очікувати і вас. Можливо, ви дасте старт новій великій справі або почнете черговий важливий етап свого життя. Ваша подорож закінчиться успішно - ви досягнете своєї мети. Однак це може вимагати зусиль, сміливості, винахідливості і віри в себе. Таро рекомендують не обтяжувати свою ношу вантажем минулих проблем, а також "дивитися під ноги" - бути уважним до дрібниць.

Тілець - Лицар Мечів

Схоже, на цьому тижні ви можете бути залучені в якийсь конфлікт. Швидше за все, він буде пов'язаний не з побутовими і матеріальними речами, а з переконаннями, ідеями і навіть світоглядом. Вам доведеться доводити правильність обраного курсу і право на власну думку. На вашу адресу може прозвучати багато критики і докорів, тому вам доведеться запастися переконливими аргументами. Запорука вашої перемоги - холодний аналітичний розум. Програє той, хто проявить емоції. І все ж Таро рекомендують використовувати дипломатію і шарм, і не спалювати мости.

Близнюки - Туз Жезлів

Вам випала дуже хороша карта. Вона означає серйозну допомогу в якомусь важливому починанні - практично допомогу Неба. Хтось або щось надихне вас на подвиг, і ви захочете зайнятися тим, чим ще ніколи в житті не займалися. Мова також може йти про отримання спадщини або зародження нової сім'ї. Таро радять скористатися сприятливою можливістю і, звільнившись від колишніх уявлень, відправитися в нову захоплюючу подорож.

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Рак - Туз Мечів

Якщо останнім часом ви шукали рішення якоїсь проблеми, будьте впевнені: на цьому тижні ви його знайдете. Вас чекає прозріння - ви раптом зрозумієте, що відповідь на хвилююче питання лежала на поверхні. Не виключено, що ви вирішите "розрубати" наявний "вузол" проблем. Може йтися і про рішучі дії у відносинах - в сім'ї або на роботі. У ці дні може початися серйозний конфлікт, який, тим не менш, призведе до позитивного для вас результату.

Лев - Маг

Така карта - справжній подарунок долі! Вона означає вище знання, майстерність і професіоналізм. На цьому тижні вам буде вдаватися абсолютно усе. Оточуючі і начальство просто не зможуть цього не оцінити, тому перспектива кар'єрного росту для вас більш ніж реальна. Ваш соціальний статус зросте, ви будете по-справжньому шанованою людиною. Таро рекомендують сміливо діяти, сміливо приймати рішення і сміливо брати на себе відповідальність.

Діва - Король Денаріїв

Тиждень, швидше за все, буде присвячений вирішенню побутових або матеріальних питань. Ремонт в будинку, облаштування дачі, відкриття рахунку в банку тощо. Практичність стане вашим другим ім'ям. Ви також можете зробити невелику паузу, щоб підвести проміжні підсумки своєї діяльності. Вони вас задовольнять, тому можете дозволити собі спочити на лаврах, щоб з новими силами взятися за нове завдання. Таро застерігають тільки про одне: не перетворюйтеся на скнару і пам'ятайте, що іноді гроші можна витрачати.

Терези - П'ятірка Мечів

Цей тиждень може бути присвячений боротьбі за справедливість. Ви можете стати свідком негідної поведінки окремої людини або групи людей. В засліпленні якоюсь ідеєю вони можуть забути про моральні принципи і почати проявляти гірші людські якості - злість, заздрість, лицемірство, егоїзм та інше. Не виключено, що в цій компанії тільки ви будете зберігати тверезий погляд на речі. Ви не зможете залишатися осторонь, ви візьмете "меч" і почнете відстоювати правду. Так і чиніть. Плюс зарахується вам в карму.

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Скорпіон - Сімка Денаріїв

Ви можете відчути деяке розчарування від того, що результати вашої праці ніяк не з'являються. На карті зображено людину, що посіяла зерно і очікує врожаю. А його все немає. Щось подібне може бути і з вами. Мова тут йде не стільки про врожай в прямому сенсі слова, скільки про "врожаї" ідей, проектів або навіть особистих відносин з кимось. Ви хочете бачити результат тут і зараз. Але Таро попереджають: запасіться терпінням. Ваш "урожай" буде щедрим, просто почекайте ще трохи.

Стрілець - Пустельник

Це карта відходу від світу і зосередження на речах внутрішніх, а не зовнішніх. Ця "пауза" може бути добровільною або вимушеною, але так чи інакше на цьому тижні ваша соціальна активність буде зведена до мінімуму. Можливо, ви свідомо захочете позбавити себе якихось радощів життя, ставши "аскетом". Такі періоди - найкраща можливість для того, щоб розібратися в своїх думках і почуттях, а також знайти відповідь на важливе питання. Займіться духовними практиками, якщо ви не маєте упереджень на цей рахунок. Молитва або медитація можуть принести плоди.

Козеріг - Колісниця

Вам випала чудова карта активної діяльності і пошани. Ви будете не просто діяти, а направляти якийсь процес. Вас поставлять на перше місце, дадуть необхідні повноваження і дадуть непрості завдання. Можливо, довірять велику таємницю або ще що-небудь цінне. Ви відчуєте прилив сил, ви будете впевнені в собі і харизматичні, і все у вас вийде найкращим чином. Таро рекомендують тільки одне: звертати увагу на норовистих "коней" - дрібниці, які можуть все зіпсувати.

Водолій - Десятка Кубків

Це дуже позитивна карта! Втім, ви бачите це самі. Вона сповнена прекрасними символами - веселка, щаслива сім'я, чисте небо. На цьому тижні ви можете досягти бажану ціль. Ви будете по-справжньому задоволені чимось. Можливо, в ці дні ви зустрінете людину, яка стане вашим супутником життя або кращим другом. Всі зустрічі, які відбудуться на цьому тижні, будуть дуже знаковими. Звертайте на них увагу. Ці люди можуть бути з вами на протязі довгого часу. Таро рекомендують ділитися радістю з іншими і не дозволяти егоїзму все зіпсувати.

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Риби - Лицар Жезлів

Вам випала карта дії, так що на спокійний тиждень не розраховуйте. Вас чекають швидкі зміни і швидке прийняття рішень. Можливий такий же швидкий роман - в ці дні ви можете закохатися з першого погляду. Але, оскільки все буде відбуватися на шалених швидкостях, у вас не буде часу на зав'язування міцних стосунків. Таро рекомендують не боятися проявляти свої почуття, "випустити пар" в якійсь авантюрі, але не будувати планів на далеку перспективу. Цим ви займетеся пізніше.

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