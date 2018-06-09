Гороскоп на 10 червня по картах Таро

Гороскоп по картах Таро на завтра, 10 червня 2018 року, обіцяєконфлікт і перемогу Рибам, веселий вихідний Ракам і неземну любов Близнюкам.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп нанеділюпо розкладу Таро.

Він зроблений на основі колоди "Універсальний ключ" італійського художника Давида Корсі.

Овен- Сила

Цей день стане днем перемоги над своїми слабостями і сумнівами. Ви відчуєте, що вийшли на новий рівень власної еволюції і фактично стали іншою людиною. Те, що робило вас рабом, більше не має над вами влади. Але зверніть увагу на карту: жінка приборкує лева ніжністю, а не силою. Те ж Таро рекомендують і вам: усвідомити, що іноді м'якістю і мудрістю можна досягти набагато більшого, ніж напором.

Тілець - Іерофант

Прекрасна карта духовного лідерства! Перед вами - Папа Римський, який, як відомо, направляє мільйони віруючих на шлях істинний. Сьогодні за мудрою порадою або за більш матеріальною допомогою можуть приходити і до вас. Не відмовляйте і щедро діліться досвідом, знаннями і всім іншим, що маєте. Плюс зарахується вам в карму.

Близнюки - Двійка Кубків

Другий день поспіль вам випадає одна і та ж карта! І це - особливий знак. Сьогодні, як і вчора, день обіцяє бути напрочуд гармонійним і романтичним, наповненим приємним спілкуванням. Ви легко вирішете все конфлікти, налагодите відносини, а також, можливо, зустрінете любов усього життя.

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Рак - Дев'ятка Кубків

Вам випала справжня карта вихідного дня! Схоже, сьогодні вас чекає приємне проведення часу в хорошій компанії з келихами доброго вина, тостами і веселими розвагами. Не виключено, що ви зіграєте роль гостинного господаря. Насолоджуйтеся цим днем і все ж не забувайте, що відпочинок не може бути нескінченним - іноді треба і попрацювати.

Лев - Сімка Кубків

День для вас буде пов'язаний з масою позитивних емоцій. Ви будете сильно захоплені якоюсь ідеєю, подією, людиною або чимось іще. У вас наче виростуть крила, захочеться спробувати все і відразу, зануритися з головою в нову справу або в нові відносини. Але, на жаль, ця карта - про ілюзію, а не про реальні досягнення. Нічому з цього не судилося збутися. Отримайте задоволення від цього дня, але нічого не робіть.

Діва - П'ятірка Мечів

День може бути пов'язаний з боротьбою за справедливість, із захистом скривджених і ображених. Обставини можуть скластися так, що ви зіткнетеся з не самими благородними, чесними і порядними людьми. Вам доведеться взяти на себе роль "воїна світла", який відстоює істину. Сміливо беріть на себе цю роль. Ваші зусилля будуть винагороджені.

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Терези - Паж Денаріїв

Це карта хороших грошових звісток. Вам може надійти пропозиція про нову роботу, яка добре оплачується, або вас запросять в новий проект, який обіцяє хороший прибуток. Не виключене і просто якесь фінансове надходження. Сьогодні мова також може піти про будь-яке навчання - в вузі, на курсах підвищення кваліфікації, на тренінгу або десь іще. Таро рекомендують приймати всі пропозиції, що надходять.

Скорпіон - Четвірка Кубків

Сьогодні ви можете зіткнутися з розчаруванням і апатією. Може пропасти бажання що-небудь робити або говорити. Ви просто опустите руки. Можливо, для цього є вагомі причини - не вдався проект, на який ви покладали надії, підвів партнер, якому ви довіряли або сталося щось ще. Але Таро рекомендують озирнутися на всі боки і побачити подарунки, які вже приготувала для вас доля. Явний натяк на них - рука з кубком, протягнута герою карти.

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Стрілець - Страшний Суд

Не бійтеся, ніякий він не страшний. На карті зображено момент воскресіння з мертвих в "останній день", як це було обіцяно в Біблії. Сьогодні ви можете "воскреснути" для чогось нового, відродитися з попелу і, як птах фенікс, злетіти до нових вершин. Дерзайте! Небо сьогодні на вашому боці.

Козеріг - Імператор

Вам випала чудова карта влади і поваги. Сьогодні ваш соціальний статус може істотно зрости. Можливе підвищення по кар'єрних сходах або призначення на керівну посаду. Ви можете стати формальним або неформальним лідером. Успішним лідером. Користуйтеся нагодою, постарайтеся поставити перед собою важкодоступні високі цілі.

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Водолій - Десятка Денаріїв

Цей вихідний день ви можете провести в колі сім'ї. Якщо фізично ви не зможете бути з рідними, так чи інакше ви будете думати про них і радіти за них. За добробут, успіхи, здоров'я і матеріальний достаток. Карта також може вказувати на турботу про батьків, отримання спадщини та хороші грошові вкладення.

Риби - Туз Мечів

Сьогодні вас може очікувати осяяння. Проблема, над якою ви мучилисядовгий час, миттєво буде розрішена. Можливо, ви зрозумієте, що цей "гордіїв вузол" слід не розв'язувати, а просто розрубати одним ударом? Карта також вказує на серйозний конфлікт і перемогу в ньому, а також на остаточну розстановку точок над "i"в заплутаних відносинах.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL озвучив прогноз по картах Таро на червень 2018 року.