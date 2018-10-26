''Горіть у пеклі!'' Український журналіст яскраво поставив на місце пропагандистів Кремля

Український журналіст Євген Спірін різко відповів журналістам кремлівського телеканалу НТВ на запрошення.

Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook, зазначивши, що спочатку побачив пропущений дзвінок із російського номера.

"Дивлюся на телефон, там пропущений із Москви. Думаю, дивно, може це чийсь адвокат або когось із українців затримали", — розповів він і додав, що вирішив перетелефонувати.

Далі журналіст опублікував короткий діалог із пропагандистами:

— Драсьте, це Спірін, із цього номера пропущений.

— Добрий день! Це телекомпанія НТВ, ми хотіли б вас запросити.

— А, НТВ, всього недоброго, горіть у пеклі.

"21 секунда зв'язку з потойбіччям. Можна написати їм смс із привітанням", — підкреслив Спірін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно пропагандистка КремльТВ зробила скандальне інтерв'ю із загиблою студенткою Керченського політехнічного коледжу.