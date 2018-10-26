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''Горіть у пеклі!'' Український журналіст яскраво поставив на місце пропагандистів Кремля

9.1тЧитати матеріал російською

Український журналіст Євген Спірін різко відповів журналістам кремлівського телеканалу НТВ на запрошення.

Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook, зазначивши, що спочатку побачив пропущений дзвінок із російського номера.

"Дивлюся на телефон, там пропущений із Москви. Думаю, дивно, може це чийсь адвокат або когось із українців затримали", — розповів він і додав, що вирішив перетелефонувати.

Далі журналіст опублікував короткий діалог із пропагандистами:

— Драсьте, це Спірін, із цього номера пропущений.

— Добрий день! Це телекомпанія НТВ, ми хотіли б вас запросити.

— А, НТВ, всього недоброго, горіть у пеклі.

''Горіть у пеклі!'' Український журналіст яскраво поставив на місце пропагандистів Кремля
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"21 секунда зв'язку з потойбіччям. Можна написати їм смс із привітанням", — підкреслив Спірін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно пропагандистка КремльТВ зробила скандальне інтерв'ю із загиблою студенткою Керченського політехнічного коледжу.

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
російська пропаганда
Особа
Євген Спірін
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Да да, пишите смс на код 495
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
А кто это такой?
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Стук Кастрюль, видимо уже герой Украины. СУХС
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Северг Олег
Северг Олег
Герой просто. Сколько смелости в таком человек ! Ух ты ... я бы не смог так ! Конечно же надо об этом рассказать всему миру, и желательно поставить в известность евросоюз и госдеп ! Весь мир должен знать о таком факте невиданной смелости ! Курсивом, Курсивом заголовок ! Выделить цветом и во все СМИ Украины !
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