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19 травня • оновлено в 13:45
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Гордон сам ініціював інтерв'ю з Поклонською та Гіркіним – СБУ

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Служба безпеки України заявила, що інтерв'ю журналіста Дмитра Гордона з "експрокуроркою" Криму Наталією Поклонською та колишнім ватажком терористів "ДНР" Ігорем Гіркіним є його особистою ініціативою.

Втім спецслужба має намір детально вивчити деталі цих бесід, сказано у повідомленні СБУ на офіційній сторінці у Facebook.

Дмитро Гордон

Дмитро Гордон

Укрїнформ

"Проведення інтерв’ю з Наталією Поклонською та Ігорем Гіркіним (Стрєлковим) є ініціативою журналіста Дмитра Гордона. Між тим, вся інформація, озвучена в цих інтерв’ю, вже детально аналізується співробітниками СБУ на предмет її використання як додаткових доказів захоплення Російською Федерацію території України та фактичного розв’язання війни на сході нашої держави", – йдеться в заяві.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Гордон заявив, що матеріали інтерв'ю з колишнім ватажком "ДНР" Ігорем Гіркіним і "експрокуроркою" Криму Наталією Поклонською стануть доказами в Гаазі у справі про анексію півострова і розв'язування війни на Донбасі.

  • На його слова одразу відреагувала Поклонська. Спільниця окупантів уїдливо закликала журналіста не поспішати з передачею носіїв зі свідченнями, оскільки вона ще не все розповіла.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особи
Наталя Поклонська Дмитро Гордон Ігор Гиркин (Стрєлков)
Місце
Україна
Тег
Служба безпеки України
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