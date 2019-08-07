Google присвятив дудл відомому українському письменнику

Пошуковик Google присвятив свій дудл 7 серпня 200-річчю від дня народження українського письменника Пантелеймона Куліша.

На ньому можна побачити зображення українського козака на коні, який скаче в полі.

Пантелеймон Куліш – один із лідерів українофільства, поет, прозаїк, фольклорист і етнограф, перекладач, критик, редактор, історик, видавець. Автор концепції "хутірської філософії".

Пантелеймон Куліш

Він – творець "кулішівки" – однієї з ранніх версій українського алфавіту, головний автор першого повного українського перекладу Біблії (поряд з Іваном Пулюєм та Іваном Нечуєм-Левицьким).

Найвідоміший роман автора – "Чорна рада", який називають "найкращою історичною повістю в нашій літературі".

Як пише "КП в Україні", знайомі згадують, що Куліш був людиною не з приємних – зарозумілий, вимогливий, прискіпливий. Але при цьому його зарозумілість була настільки ж величезною, як і талант, і працездатність.

Окремої уваги потребують його любовні відносини. Куліш був далеко не з тих людей, які зберігали подружжю вірність. Найгучнішою зрадою дружині став його роман з українською письменницею Марко Вовчок. Було також багато швидкоплинних інтриг, однак у кінці життя він все-таки покаявся і повернувся в сім'ю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український історик Ігор Гирич зажадав розмістити портрет Куліша на новій купюрі номіналом у 1000 гривень замість зображення вченого Володимира Вернадського.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!